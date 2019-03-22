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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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22 Mart 2019 - 11:16,

Fenerbahçe'den sürpriz karar! İlk hamle...

Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ediyor.

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Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle gençleşme operasyonuna başlayan sarı lacivertliler sezon başında da birçok genci takıma kazandırmıştı.

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Bu doğrultuda sarı lacivertli kulübün gözlemcileri dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdürüyor.

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Fenerbahçe scoutları dün akşamki durağı Avusturya-Polonya milli maçıydı.

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Arsenal, Manchester United, İnter, Hoffenheim ve Stuttgart'lı gözlemcilerin de izlediği karşılaşmada sarı-lacivertli yetkililerin, Polonyalı Damian Szymanski'yi radara aldığı iddia edildi.

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23 yaşındaki futbolcu merkez orta saha olarak görev yapıyor.

6/18SAVAŞÇI SZYMANSKİ

SAVAŞÇI SZYMANSKİ

Ocak ayında Wisla Plock'tan Rus ekibi Akhmat Grozny'ye transfer olan Damian Szymanski merkez orta saha olarak görev yapıyor.

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Stili Mehmet Topal'ı andıran ve görev adamı olan Polonyalı, tam bir top kapma ustası. Wisla'da 23 maçta 4 gol, 6 asiste imza attı.

8/18SLAVIAYA HÜCUM

SLAVIA'YA HÜCUM!

İki takımdan birkaç oyuncuyu daha izleyip, not alan Fenerbahçe'nin scout ekibi bugün de Ada'ya geçerek İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maçı takip edecek.

9/18LUKASTAN 13 GOLE KATKI

LUKAS'TAN 13 GOLE KATKI

İzlenecek oyunculardan biri olan orta saha oyuncusu Lukas Masopust Slavia Prag'da bu sezon 23 maçta forma giydi.

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Lukas bu maçlarda 6 gol ve 7 asist ile takımının 13 golüne katkıda bulundu.

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Parlak bir sezon geçiren 26 yaşındaki Çek orta sahanın piyasa değeri şu an 1 milyon 250 bin euro. Masopust'un kulübüyle 2022'ye kadar kontratı var.

12/18ÖN LİBERONUN YENİ KRALI

ÖN LİBERONUN YENİ KRAL'I

Sarı lacivertli ekibin transfer listesine aldığı diğer bir genç ise Alex Kral.

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1998 doğumlu Alex Kral, genç yaşında Slavia Prag'ın bankosu olarak büyük çıkış yaptı.

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Bu sezon 29 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ön libero, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasına adını yazdırdı.

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Çek futbolcu stoper ve sağ bekte de oynayabiliyor.

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Fenerbahçe'de milli maç arası çalışmalar devam ediyor...

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