Fenerbahçe'ye şok haber! Eşi açıkladı...

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla’nın eşi Gala Caldirola, sarı lacivertli kulüp hakkında flaş bir açıklamada bulundu.Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da oyuncu satışından gelecek parayı düşünüyor. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber ise Mauricio Isla’nın eşi Gala Caldirola'dan geldi.Şili'de bir televizyon programına katılan Gala Caldirola, Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Isla'nın geleceği hakkında konuştu.Gala Caldirola, Isla'nın transfer planını anlatırken Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu ve şunları dedi;''Şimdi olmasa bile günün birinde Mauricio, Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi gerçekten çok istiyor.''''Benle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Geri dönmek istediğini görebiliyorum.''''Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş çok uzun sürmeyecek. Yakında Şili'ye dönüyoruz...''Gala Caldirola, ''Şili'ye döneceğiz'' dese de Şili basınının haberine göre Isla'yı isteyen tek kulüp Universidad Catolica değil. Arjantin ekibi Boca Juniors'un da 31 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde futbolcuyu satmak için Boca'dan 2 milyon dolar istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.Isla ve Gala Caldirola, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Uzun süre birlikte olan çift, İstanbul'da yaşıyordu.