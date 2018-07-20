Fenerbahçe'ye stoper Barcelona'dan

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, Barça’nın stoperine talip oldu. 95 doğumlu Yıldız futbolcu, Katalan devinde kadroda düşünülmüyor. Mönchengladbach ve West Ham da pusuda bekliyor...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe, Barça’nın stoperine talip oldu. 95 doğumlu Yıldız futbolcu, Katalan devinde kadroda düşünülmüyor. Mönchengladbach ve West Ham da pusuda bekliyor...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı-lacivertliler, Barcelona çıkarmasından sonuçla dönüyor. F.Bahçe'nin, Mina, Andre Gomes, Alcacer gibi oyuncularla görüştüğü iddia ediliyordu ancak İspanyol basını Marlon Santos ismini ortaya attı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Geçen sezonu Fransa'nın Nice ekibinde kiralık olarak geçiren 22'lik stoperin, Barcelona'nın planları arasında yer almadığı belirtildi. Gençleşmeye giden Fenerbahçe, 22 yaşındaki Marlon'u getirerek uzun süre savunmasını garantilemek istiyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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ÖNCELİK BONSERVİSLE
Akşam'ın haberine göre; Barcelona, Marlon'un bonservisiyle beraber ayrılmasını istiyor. 22'lik stoper, kiralık olarak forma giydiği Nice'te iyi bir performans gösterse de Valverde'nin planlarına dahil olamadı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Marlon'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. FFP kriterleriyle boğuşan F.Bahçe'nin sonraki satıştan pay önerisiyle bir teklif yaptığı belirtildi. Kabul görmezse kiralama formülü de devreye sokulacak. Oyuncuya Mönchengladbach ve West Ham'ın da ilgisi var.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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SADECE 3 MAÇTA OYNADI
Marlon, Barcelona kariyerinde sadece 3 resmi maça çıktı. 2 Lig mücadelesi ve 1 Devler Ligi maçında forma giydi. Kiralık gittiği Nice'te ise 27 karşılaşmada forma giydi ve oldukça beğenildi. Marlon'un kariyerinde henüz golü yok.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak genç yaşına rağmen savunmadaki duruşuyla oldukça beğeniliyor. Barcelona'da Pique, Umtiti, Lenglet gibi isimlerin arkasında ona sıra gelmesi oldukça zor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Talisca ilk maçında hat-trick yaptı! Çin Ligi'ne transfer olan Brezilyalı yıldız, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçında 3 gol ve 1 asistlik performans göstererek yeni macerasına harika başladı. Talisca'nın gollerini izlemek için videoya tıklayınız...