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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15 Temmuz 2019 - 20:43,

Fenerbahçe'ye şok haber! Yıldız isme 9 milyon euro...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe için dış basından flaş bir iddia geldi.

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İşte gelişmeler...

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Gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de birçok yeni isimle sözleşme imzalandı.

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Geçtiğimiz sezonu unutturmak için önümüzdeki sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal ve ekibi birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Şu ana kadar 7 transferde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de transfer bombaları devam edecek gibi görünüyor.

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Öte yandan Yanal'ın kadroda görmek istediği bir isimden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

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Transfer döneminin en çok ses getiren takımı olan Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

Takımda birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro yapılanmasına gidiyor.

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Şu ana kadar Max Kruse, Allahyar, Murat Sağlam, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Emre Belözoğlu gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gelecek sezona bomba gibi hazırlanıyor.

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Mehmet Topal'ın takımdan ayrılışı, Fejsa transferinin bir türlü netlik kazanmaması ve Jailson'un adının Inter ile anılması Fenerbahçe'yi ön libero transferine adeta zorluyor.

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Sarı-lacivertlilerde önceki günlerde Sportif Direktör Damien Comolli, 2 günlüğüne Marsilya'ya gitmiş ve transfer görüşmelerini orada sürdürmeye devam etmişti.

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Fenerbahçe'nin, Marsilya'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha Luiz Gustavo'ya olan ilgisinde sıcak bir gelişme yaşandı.

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RMC Sports'un son dakika iddiasına göre; Fransız kulübü, Brezilyalı orta saha için sarı-lacivertlilerden 9 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulundu.

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Fenerbahçe'nin ise bu teklife oldukça olumsuz yaklaştığı ve transferin olma ihtimalinin zora girdiği öğrenildi.

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Öte yandan Luiz Gustavo da Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euroluk bir maaş istediği ve sarı-lacivertli kurmayların bu konuda da oyuncuyla anlaşmaktan çok uzak olduğu iddia edildi.

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Orta sahada görev yapabilen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya formasıyla 38 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

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