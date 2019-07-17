Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Dünyaca ünlü yıldız...
Fenebahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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İşte transfer gelişmesinin detayları...
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Deneyimli teknik adamın özellikle kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için girişimler yapılmış ve bir süredir transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyordu.
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Ersun Yanal, çok yönlü ve tecrübeli yapısından faydalanmak istediği oyuncu için yönetimden özel istekte bulunmuştu.
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Fenerbahçe'ye bu transferde müjdeli haber geldi
Sarı-lacivertliler transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmış ve kadrosuna birçok oyuncu kazandırmıştı.
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Şu ana kadar Vedat Muriç, Kruse ve Rodrigues gibi hücuma dönük oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde savunma bloğunun nasıl oluşacağı soru işareti idi.
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Takımın deneyimli oyuncularından Martin Skrtel'in sözleşmesi bitmiş ve oyuncu ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar bir sonuç alınamamıştı.
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Eski yıldız Simon Kjaer'i Sevilla'dan kiralamak için girişimleri sürdüren Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber geldi.
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Sarı-lacivertli kurmaylar transferdeki gözde isim Kolarov'un transfer edilmesi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Öyle ki Fenerbahçe, Sırp futbolcu ile her konuda anlaşma sağlamıştı.
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Kulübü Roma'nın teknik direktörü Fonseca'nın Kolarov'u bırakmak istememesi transferdeki en büyük engel olarak göze çarpıyordu.
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Fonseca, defansın göbeğindeki eksikliğe dikkat çekmiş ve Kolarov'u stoper olarak oynatmak istediğini belirmişti.
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Roma ile sağlık kontrolünden geçen ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kolarov ile ilgili sportif direktör Petrachi, konu ile ilgili olarak, ''Fonseca, Kolarov'u stoper olarak düşünüyor. Ancak Kolarov'un yeri orası değil. Merkez savunmada eksiğimiz var. Ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Stoper transferi yapacağız. 2 stoper alabiliriz. Merkez savunmada 4 veya 5 iyi oyuncumuz olmalı. 4'lü defans için bu gerekli.'' diye konuşmuştu.
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Kolarov'un Fenerbahçe'ye geliş yolu açıldı
Petrachi'nin bu açıklamalarından sonra Roma'nın nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyordu. İtalyan devi beklenen adımı attı ve Atalanta'nın 23 yaşındaki stoperi Gianluca Mancini'yi transfer ettiğini açıkladı.
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Bonservis ücretine 26 milyon euro ödeyen Roma'nın bu transferi Fonseca'nın Kolarov'un gidişine onay vereceği şeklinde yorumlandı.
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Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Kolarov'u özellikle kadrosunda görmek istiyor.
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Sırp futbolcuyu sol stoper olarak düşünen Yanal'ın gerektiğinde sol bekte de görev verebilecek olması kadro yapılanmasında elini güçlendireceğini düşünüyor.