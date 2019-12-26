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Futbol
26 Aralık 2019 - 10:14,

Fenerbahçe'ye kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler...

NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu transferine ilişkin Hollanda'da Fenerbahçe hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

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Spor Arena Dış Haberler | NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin kalan yarısını ödemediğini hatırlatarak FIFA'ya başvurduklarını açıkladı.

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Jarda Podcast'e konuk olan Wilco van Schaik, sarı lacivertli kulübün ilk taksidi bir gün içerisinde yatırdığını ancak o günden sonra herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

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FIFA' ya başvurduklarını ifade eden Wilco van Schaik, Fenerbahçe aleyhine sert cezai yaptırımlar alınmasını istediklerini açıkladı. Schaik ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun geri çağırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

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Wilco van Schaik'in Fenerbahçe ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamaların tamamı şu şekilde:

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"Fenerbahçe son zamanlarda büyük borçların altına giriyor. Geçen sezon küme düşmekten sonra anda kurtulup, bu yüzden bu sene Avrupa'ya gidemediler."

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"Böylesine işler Türk kulüplerinde daha fazla oluyor. Fenerbahçe gibi bir takım, ödemesi gereken parayı ödemiyor. Avukatlarımızla birlikte bu sorunu çözmeye çalışıyoruz."

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"Gelecekte Türk takımlarıyla transfer yaparken bu tip konuları daha iyi tartmamız gerecek. Bu transfer bizim için ders oldu."

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"Aslında Fenerbahçe transferin ilk taksidini bir gün içerisinde yatırdı. Ancak o günden sonra kendilerinden bir daha ses çıkmadı. Kulüp olarak elimizden gelen tek şey, FIFA'ya gitmek."

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"Umarım Fenerbahçe bu sezon Avrupa'ya gidebilir. Sürekli puan durumunda kaçıncı olduklarına bakıyoruz. Avrupa kupalarına katılırlarsa, UEFA Kulüp Lisansı'na başvurmaları gerekecek."

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"Bunun için de kulübün herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bize ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden her hafta Süper Lig'de kaçıncı sırada olduklarına bakıyoruz."

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"Ferdi Kadıoğlu orada oynuyor, biz burada para bekliyoruz. FIFA'nın kararı Kasım ayında belli olacaktı ancak bu aralar çok meşgul olmalılar. İnanılacak gibi değil. Umudumuz, kararın Ocak ayında çıkması ve ödemenin de ivedilikle yapılması."

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"FIFA, kararın akabinde Fenerbahçe'nin derhal ödeme yapmaması durumunda cezai yaptırımlar uygulayabilir. Umarım sert kararlar alırlar."

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