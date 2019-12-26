Fenerbahçe'ye kötü haber! FIFA'ya şikayet ettiler...
NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu transferine ilişkin Hollanda'da Fenerbahçe hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.
Spor Arena Dış Haberler | NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin kalan yarısını ödemediğini hatırlatarak FIFA'ya başvurduklarını açıkladı.
FIFA' ya başvurduklarını ifade eden Wilco van Schaik, Fenerbahçe aleyhine sert cezai yaptırımlar alınmasını istediklerini açıkladı. Schaik ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun geri çağırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
"Fenerbahçe son zamanlarda büyük borçların altına giriyor. Geçen sezon küme düşmekten sonra anda kurtulup, bu yüzden bu sene Avrupa'ya gidemediler."
"Gelecekte Türk takımlarıyla transfer yaparken bu tip konuları daha iyi tartmamız gerecek. Bu transfer bizim için ders oldu."
"Umarım Fenerbahçe bu sezon Avrupa'ya gidebilir. Sürekli puan durumunda kaçıncı olduklarına bakıyoruz. Avrupa kupalarına katılırlarsa, UEFA Kulüp Lisansı'na başvurmaları gerekecek."
"Ferdi Kadıoğlu orada oynuyor, biz burada para bekliyoruz. FIFA'nın kararı Kasım ayında belli olacaktı ancak bu aralar çok meşgul olmalılar. İnanılacak gibi değil. Umudumuz, kararın Ocak ayında çıkması ve ödemenin de ivedilikle yapılması."
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