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Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 oyuncu birden...

Son dakikadaki golle sezonun ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başlayan sarı lacivertliler, Trabzonspor maçı öncesi şokta.

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Göztepe galibiyetiyle sezonun ikinci yarısına "Merhaba" diyen Fenerbahçe'de Giuliano'nun sakatlığı keyifleri kaçırdı... Trabzonspor maçı öncesi ise tek kötü haber bu değil... Gelin, sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmelere ve bu önemli haberin detayına hep birlikte bakalım...

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Janssen, Neto ve Şener Özbayraklı, Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bu 3 oyuncu, pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kritik mücadeleye de yetişemeyecek.

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Giuliano'nun yokluğunda ise Aykut Kocaman, Valbuena'yı ilk 11'e monte edecek ve Fransız yıldızı "10 numara" pozisyonunda oynatacak. Forvet arkasında görev yapacak olan tecrübeli oyuncu ilk 11'e böylece geri dönecek.

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Mehmet Ekici'nin ise eski takımına karşı maç kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncu büyük ihtimalle maça yetiştirilecek ama yedek soyunacak. İşte sarı lacivertlilerin olası Trabzonspor maçı 11'i...

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İSMAİL KÖYBAŞI

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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JOSEF DE SOUZA

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DİRAR

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AATIF

Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FERNANDAO

FenerbahçeSakatlıkValbuena

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