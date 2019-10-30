Fenerbahçe'ye Devler Ligi için ilk transfer!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla ipi göğüsleme ihtimali olan takımların başında gelen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin, sezon öncesi kadrosuna katma konusunda büyük uğraşlar sarf ettiği yıldız futbolcuyu tekrar transfer etme konusunda girişimlere başladığı ifade edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte detaylar...
2
Sarı-lacivertliler 9 haftada gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini de vermiş durumda.
3
Sezon başında kadroya katılan isimlerin uyumu Fenerbahçe'yi 2'inciliğe kadar yükseltti.
4
Sarı lacivertliler 9 haftada topladığı 17 puan ile lider Alanyaspor'un hemen arkasında yer alıyor.
5
Bu sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Ali Koç ise devre arasında Ersun Yanal'ın kadro görmek istediği yıldızları bir bir transfer edecek.
6
Sarı-lacivertliler sezon başında kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu devre arasında bitirecek.
7
Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması da sarı-lacivertlileri durdurmadı.
8
Başakşehir'in İrfan Can ile 5 yıllık sözleşme imzalaması Fener'i durduramadı. Comolli, İrfan Can'ı Trabzon maçında canlı takip etti. Her an yeni bir teklif olabilir.
9
Fenerbahçe, sezon öncesinde kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği ancak FFP nedeniyle transfer edemediği Başakşehirli İrfan Can'dan bir türlü vazgeçmiyor.
10
ERSUN YANAL ISRARLA İSTİYOR
Başakşehir'in İrfan Can ile 5 yıllık sözleşme imzalaması da bu durumu değiştirmeye yetmedi. Yanal'ın ısrarları sonucunda Başkan Ali Koç, İrfan Can için yeni bir süreç başlattı.
11
YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Takvim'in haberine göre; sportif direktör Damien Comolli de İrfan Can'ı Trabzonspor ile oynadıkları maçta yerinden takip etti ve sık sık not aldı. İrfan Can için Başakşehir ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.
12
DEVLER LİGİ İÇİN İLK TRANSFER
F.Bahçe bu transferde FFP engelini takas yaparak aşmaya çalışacak. İrfan Can'ın katılması durumunda önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için kadro yapılanması için kritik öneme sahip.
13
FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKMIŞTI
İrfan Can F.Bahçe'ye imza atmaya sıcak bakmıştı. Ancak mali koşullar bu transfere engel olmuştu.
14
Comolli'nin, Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği Başakşehirli yıldız İrfan Can Kahveci'yi merceğine aldığı ifade ediliyor. Fransız yönetici, Başakşehir - Trabzonspor maçını tribünden takip ett.
15
İrfan Can'a 'asker selamı' nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı..
16
İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'in Wolfsberger'i yendiği maçın ardından 'Asker selamı' hakkında bu açıklamaları yapmıştı...