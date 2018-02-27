Fenerbahçe'ye büyük şok! 5 maç

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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TFF Hukuk Müşavirliği, rakip taraftarlara ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle Fernandao’nun Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.
Foto: HÜRRİYET
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Foto: HÜRRİYET
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PFDK, sevk gerekçesine uymak zorunda değil. Karar bugün verilecek.
Foto: HÜRRİYET
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TFF Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz pazar günü ligde oynanan Beşiktaş-F.Bahçe maçı ile ilgili raporları inceledi ve kararını verdi. TFF’den yapılan açıklamada Fernandao’nun, attığı golden sonra rakip taraftarlara yönelik ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği bildirildi. Fenerbahçeli futbolcunun durumu kurulun bugün yapacağı olağanüstü toplantıda görüşülecek.
Foto: HÜRRİYET
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Fernandao’nun sevk edildiği 41. madde şöyle: “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan futbolculara 2 ila 5 müsabakan men cezası verilir.” PFDK, sevk gerekçesine uymak zorunda değil. Ceza tayinine gerek görmeyebilir veya 5 maça kadar ceza da verebilir.
Foto: HÜRRİYET
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TFF Hukuk Müşavirliği, derbi maçta çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerini de ‘saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ye sevk etti. Bu arada PFDK, sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle iki takımın teknik direktörleri Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e 50’şer bin TL para cezası verdi.
Foto: HÜRRİYET
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Darbi maçı sırasında statta izinsiz meşale yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan beş F.Bahçe taraftarı dün serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelilere ‘spor müsabakalarından men cezası’ uyguladı. Serbest kalan şüphelilere, Çağlayan Adliyesi’ne gelen F.Bahçe taraftarları destek verdi.
Foto: HÜRRİYET
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Patrick Vieira, kendi döneminin en özel oyuncularından biriydi... İzlemek için videoya tıklayınız...