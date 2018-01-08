Fenerbahçe'ye büyük piyango! Bülent Uygun...

Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan Bülent Uygun, Wesley Sneijder transferinden sonra sarı lacivertli takımın yıldız ismini de istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer döneminde arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadroya takviye yapmaya hazırlanırken takım içindeki önemli bir isme de flaş bir teklif geldi... Hem de bu teklif tanıdık bir isim Bülent Uygun'dan ulaştı... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'ye Ozan Tufan ve Fernandao piyangosu vurabilir. Katar ekibi Al Gharafa ile anlaşan teknik direktör Bülent Uygun, yönetim kuruluna verdiği transfer listesine Fenerbahçeli iki oyuncunun da adını yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son dönemin çok tartışılan ismi Ozan ve düzenli forma giyemeyen Fernandao'ya gelebilecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak olan sarı-lacivertli yönetim, transferler gerçekleşirse hem kasasını dolduracak hem de yabancı kontenjanına yer açmış olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bilindiği gibi Ozan Tufan, Robin van Persie ile birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı... Fernandao da Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hollandalı yıldız Robin van Persie büyük ihtimalle ülkesine dönecek ve Feyenoord ile anlaşacak. Ozan Tufan ve Fernandao'nun da Al Gharafa'ya imza atması ve Bülent Uygun ile çalışma ihtimali bir hayli yüksek. (Fotomaç)