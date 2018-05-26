Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 yıldız

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Express and Star gazetesi, İngiltere'de forma giyen 2 yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile temasların olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Express and Star gazetesi, İngiltere'de forma giyen 2 yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile temasların olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de her şey seçime endekslendiği için sessizlik sürerken, yurt dışından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İngiltere'de yayın yapan Express and Star gazetesi, West Bromwich'in yıldız oyuncuları Nacer Chadli ile Jose Solomon Rondon'un sarı-lacivertli kulübün radarında olduğunu yazdı. İkiliden Chadli orta sahada oynuyor. Rondon ise forvette görev yapıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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5 maç oynadı
Fas asıllı olan Belçikalı Nacer Chadli, 28 yaşında. Sol kanatta oynuyor. Orta sahada da görev yapabiliyor. Bu sezon 5 maçta şans buldu; 1 gol kaydetti. İki yıl daha sözleşmesi var. Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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TERRANEO SAHNEDE
West Midlands'da yayınlanan gazete, West Bromwich'de sportif direktörlüğe getirilen Giuliano Terraneo'nun Rondon ve Chadli'yi satıp, gelecek kaynak ile Championship'e uygun bir takım kurmak istediğini vurgularken, "Terraneo'nun ikili için son görüştüğü takım Fenerbahçe" iddiasında bulundu. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan İtalyan Terraneo; Kjaer, Nani, Van Persie, Josef gibi isimleri getirmişti.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan İtalyan Terraneo; Kjaer, Nani, Van Persie, Josef gibi isimleri getirmişti.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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RONDON'DAN 10 GOL
Venezuela'lı Jose Solomon Rondon'un yaşı da 28... 1.86 boyundaki forvet bu sezon görev yaptığı 40 maçta 10 kez fileleri havalandırdı. 4 de asisti var.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Malaga, Las Palmas, Rubin Kazan ve Zenit kariyeri bulunan tecrübeli golcünün sözleşmesi gelecek sene bitecek. Bu nedenle kulübü satışına daha sıcak bakılıyor.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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INTER PEŞiNDE
Jose Solomon Rondon'la Atletico Madrid ve İnter'in de ilgilendiği belirtildi. Ada basını, Fenerbahçe'nin yanı sıra iki kulübün de golcü oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını bildirdi. Rondon, güçlü fiziğinin yanı sıra sürati, fuleli oyun tarzı ve bitirciliği ile dikkat çekiyor.