Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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F.Bahçe'ye büyük piyango! ABD ve Çin'den teklif yağıyor...
Sarı lacivertlilerin kadrosunda yer alan ve bu sezon tartışmaların odağındaki isim olan yıldız futbolcu için ABD Ligi'nin ünlü bir kulübü teklif getirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferin 1 Mayıs’a kadar süreceği MLS’de mücadele eden Toronto, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’den tecrübeli futbolcu için rakam istedi. Kanada ekibi yüksek bir teklif yaparsa yönetim bu teklife "Evet" diyecek... İşte, transferi düşünülen o isim ve yaşanan gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Oynaması da yedek kalması da tartışılan Valbuena için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi. Transfer sezonun 1 Mayıs'a kadar devam ettiği Amerika ligi MLS'de yer alan Kanada ekibi Toronto'nun 33 yaşındaki orta saha konusunda menajerler aracılığıyla rakam sorduğu bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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F.Bahçe'nin 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Fransız futbolcu için henüz bir fiyat vermediği belirtilirken, kadro derinliğinin azalmaması amacıyla satışına ilk etapta sıcak bakılmadığı kaydedildi. Ancak MLS'de transferin bitmesine daha 53 gün var ve bu süre zarfında yüksek bir rakam teklif edilmesi halinde yönetimin Valbuena'nın gidişina izin verebileceği de gelen haberler arasında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Valbuena için ara dönemde de Çin'den teklif gelmiş ancak teknik direktör Aykut Kocaman oyuncunun gönderilmesini istememişti. Kadrosunda Giovinco dışında yıldız oyuncusu bulunmayan Toronto, son olarak eski F.Bahçeli Van der Wiel'i renklerine bağlamıştı. Öte yandan sezonun ilk haftasının oynandığı MLS'de Toronto ilk maçta Columbus Crew'e 2-0 yenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Valbuena'ya ara dönemde Çin'den gelen teklif Fransa'da da yer buldu. Ülke basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorluk yaşayan futbolcuya cazip öneriler yapıldığı hatta sarı-lacivertli takımda kazandığından fazlasının teklif edildiği ancak Valbuena'nın gitmek istemediği öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Fenerbahçe Valbuena ile ilginç bir istatistik yaşadı. Kanarya, Fransız yıldızın ilk 11'de başladığı 15 lig maçının 10'unda puan kaybetti; 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Oyuna sonradan girdiği 7 mücadelede ise 4 kez kazandı. 1 defa da yenildi. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ÇİN'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ!Fransız basınının iddiasına göre Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorluk yaşayan Valbuena, devre arası transfer döneminde Çin'den cazip teklifler aldı. Çin takımları, Valbuena'ya Fenerbahçe'den aldığı maaşın daha fazlasını teklif etse de Fransız yıldızın bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi.