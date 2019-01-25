Fenerbahçe'ye 8. şok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ümraniyespor'a elenip Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, dün gece 8. şoku da yaşadı...
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İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı’nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig’deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti...
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Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Victor Moses da karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Nijeryalı futbolcunun yüz ifadesi sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Ersun Yanal, maçın ardından yaptığı kısa açıklamada Moses transferi için görüşmelerin sürdüğünü de aktardı.
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Fenerbahçe 8.şoku yaşadıTürkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig’in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.
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Fenerbahçe’nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu’ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu’nda 1461 Trabzon’a 3-2’lik yenilgileri de bulunuyor.Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:
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1966-67 Çeyrek Final Samsunspor 1-2 (D) / 0-0
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1979-80 Çeyrek Final Lüleburgazspor 0-0 (D) / 1-1
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1980-81 Yarı Final Ankaragücü 0-1 / 1-1 (D)
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1991-92 6. tur Kocaelispor 0-1 (D)
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1999-00 3. tur Pendikspor 1-2 (D)
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2002-03 2. tur Konyaspor 0-1 (D)
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2013-14 4. tur Fethiyespor 1-2
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2018-2019 Son 16 turu Ümraniyespor 0-1 (D) / 0-1
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Ersun Yanal’la ikinci kezFenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi. Fenerbahçe’yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal’ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor’a Kadıköy’de 2-1 yenilerek elenmişti.
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Kötü gidişat kupada da devam ettiFenerbahçe’de kötü gidişat kupada da devam etti. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, ligde 15. sırada bulunuyor.
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Bu sezon kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, bu amacında da başarılı olamadı ve son 16 turunda havlu attı.