Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç'ten Galatasaray yanıtı!
Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, Hollanda basınına geniş bir röportaj verdi. Transfer sürecinden bahseden Türüç, Galatasaray sorusuna da yanıt verdi.
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1
İşte Deniz Türüç'ün açıklamalarından satır başları:
2
"En büyük kulüplerden birindeyim"
"Milli Takım'da birkaç maçta oynadım; ancak kulüp faktörü çok önemli. Türk Milli Takımı'nda oynadığınızda, büyük bir takıma transfer olma ihtimaliniz daha da artıyor. Artık en büyük kulüplerden birindeyim, daha fazla gelişip, daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Kayserispor'da kaptanlığa kadar yükselmiştim."
3
"Hemen farkı hissettim"
"Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yapılan videolarda, sosyal medya takipçilerinde, bana gelen mesajlarda hemen farkı hissettim. Sonra takım arkadaşlarımla, teknik direktörümüz Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç ile buluştum. Çok telaşlı bir dönem geçti."
4
"Teklifler vardı"
"Geçen sezon da teklifler vardı; ancak Kayserispor'da devam etmem gerektiğini biliyordum. Kariyerime bakarsanız, kademe kademe adımları görürsünüz, planlandığını fark edersiniz."
5
"Tecrübe kazanmak için kaldım"
"Bu sezon, 'artık hazırım' dedim. Daha fazla tecrübe kazanmak için kaldım. Milli Takım'a da gittim ve böylece daha büyük bir takıma daha büyük bir adam olarak geldim. Başarılı oldum, tecrübelendim ve zamanla daha iyi bir futbolcu oldum."
6
"Hayalini kurduğum yerdeyim"
"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu böyle. 25-30 milyon taraftarı var, bu gerçekten çok büyük.Tesisleri görünce de farkı anlıyorsunuz. İdman sahası, spor salonu, kalp ritmini ölçen makineler... Daha çok devam edebilirim. Her şey takip ediliyor. Ne kadar mesafe koşuyorsun, ne kadar sprint atıyorsun. Ben burada oynadığım için gururluyum, hayalini kurduğum yerdeyim."
7
"Fenerbahçe'de seviye farklı"
"Büyük takımda idmanlarda daha yüksek tempo var ve farklı bir idman metodu mevcut. Bu benim gelişimim için önemli. Seviye farklı ancak, çok aceleci değil. Kendini kanıtlamak zorundasın."
8
"Şampiyon olmalıyız"
Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Ligi bilen, tecrübeli oyuncular geldi. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmalıyız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim her şeyin iyi olacağı yönünde inancım var."
9
"Gelişmek zorundasın"
Garry Rodrigues, Victor Moses ve Max Kruse ile rekabette olacağım. Yeni bir kulübe gittiğinde, her şeye sıfırdan başlarsın. Oynamak için gelişmek zorundasın."
10
"Amacım sürekli oynamak"
"Benim amacım oynayan bir oyuncu olmak, şu ana kadar her yerde başarılı oldum."
11
"Her zaman kendime güvendim"
"Kendime her zaman inanıyordum; ancak senden önce birçok kişinin transfer için sana inanması lazım."
12
"Kariyerimdeki en önemli başarı"
"Burada başarılı olup olamayacağım bir soru işareti ancak olursam kariyerimdeki önemli bir başarıyı daha gerçekleştirmiş olacağım."
13
Galatasaray'dan teklif aldı mı?
"Fenerbahçe teklif yaptığında, benim için karar vermesi kolay oldu. İsteyen birkaç takım vardı. Bir noktada tercih yapmalısınız ve bunun doğru tercih olduğunu düşündüm. Bu benim hayalimdeki transferdi. Sadece benim için değil, sanırım herkes için doğru olan buydu."