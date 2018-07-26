Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew kimdir? Çok ilginç detay...
Fenerbahçe, Swansea City'nin 28 yaşındaki hücum oyuncusu Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı! Peki kimdir Andre Ayew? İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızının bilinmeyen yönleri!
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Kulübü, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City Kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe ayrıca, Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Ayew, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağını da duyurdu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew, 17 Aralık 1989'da Fransa'da Seclin'de dünyaya geldi. Andre Ayew, 17 Aralık 1989'da Fransa'da Seclin'de dünyaya geldi. 3 sene boyunca Ligue 1'de farklı takımlara kiralanan Ayew, 2010-2015 yılları arasında ise Marsilya'da forma giymeyi sürdürdü.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kiralık olarak forma giyip tecrübe kazandıktan sonra kariyerinin en etkileyici sezonunu Marsilya formasıyla 2010-2011 sezonunda geçirdi. Sahaya çıktığı 51 maçta 13 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ganalı oyuncu adını kısa sürede duyurdu. Ayew, Marsilya'da toplam 209 maçta 60 gol atıp, 25 asist üretti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew, kulüp kariyerinde 355 maça çıktı ve bu mücadelelerde 91 gol atıp 42 de asist yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Gana Milli Takımı'nda ise 76 maçta 14 gol kaydetti.
Fotoğraflar: Arşiv
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8 Ağustos 2016'da West Ham United'a 24 milyon Euro'ya transfer olan Andre Ayew, geçen sezon devre arası transfer döneminin son günlerinde tekrardan Swansea City'ye dönmüştü.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galler temsilcisi, Ganalı yıldız için West Ham United'a 22 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew, Fenerbahçe'de forma giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile birlikte Marsilya'da 4 sezon birlikte forma giymişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ganalı yıldız, şu anda Galatasaray formasını terleten Bafetimbi Gomis'le de Swansea'de takım arkadaşıydı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew'in babası, asıl adı Abedi Ayew olan ve futbol zekası ile oyun stili nedeniyle efsanevi Brezilyalı Pele'ye benzetilerek Pele lakabını almış bir futbolcu. Abedi Pele adıyla tanınan baba Ayew, futbol kariyerinde 3 kez üst üste Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti. Abedi Pele kariyeri boyunca Lyon, Marsilya, Torino ve Lille gibi takımlarda forma giymişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ayew, yıllar önce verdiği bir röportajda babasını şu sözlerle anlatmıştı: "Futbol sayesinde babam yoksulluktan kaçtı. Biz Gana'nın kuzeyindeniz ve orada her şey güllük gülistanlık değildir. Babamın fark yaratabilmesi için de tek yok futboldu. "Bazı insanlar onun Brezilyalı Pele'ye benzediğini söylüyordu ama tek ortak noktaları ikisinin de topu ayağında isteyip, durdurulmaz olmalarıydı. Bana hep, yüzünü güldürecek tek şeyin kardeşlerim ile birlikte en iyi ligde oynamamız olduğunu söylerdi."
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew'in kardeşi olan Jordan Ayew Swansea'de, diğer kardeşi Ibrahim Ayew ise Cebelitarık'ın Europa FC takımında forma giyiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Andre Ayew'in amcası Kwame Ayew, 2000 yılında Sporting Lizbon'dan Yimpaş Yozgatspor'a transfer olmuştu. Kwame Ayew, 1 yıl oynadıktan sonra da oradan Kocaelispor'a geçmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Amca Ayew, 2000-2001 sezonunda Yozgatspor'un Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol atmış ve gazetelere şu başlığı attırmıştı: "Oh My God! Yozgat" (Sabah)