Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin yeni tranferi dev maça damga vurdu! Tam 12 kez...
Fenerbahçe, Almanya'da katıldığı Audi Kupası üçüncülük maçında Real Madrid'e kaybederken, yıldız isim karşılaşmaya damga vurdu.
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya'da katıldığı Audi Kupası'nı dördüncü bitirdi.
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Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ekibe 6-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçına çıktı.
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Real Madrid'e 5-3 yenilen Fenerbahçe, organizasyonu dördüncü tamamladı.
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Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59 . dakikada Ozan Tufan kaydetti.
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Real Madrid'in golleri ise 12, 27 ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho, 80. dakikada ise Mariano Diaz'dan geldi.
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Turnuvadaki ilk maçında İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 mağlup olan Real Madrid ise 3. oldu.
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Rodrigues ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
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Sarı-lacivertli kulübün Suudi Arabistan'ın El İttihad Kulübünden kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Real Madrid maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı.
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Fenerbahçe'nin kalesi düştü
Sarı-lacivertli takım, Audi Kupası'ndaki 2 maçta toplam 11 gol yedi.
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Avrupa futbolunun önemli takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 yenildi.
İki müsabakada 11 gol yiyen Fenerbahçe, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
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Real Madrid'den ilk galibiyet
İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid, sezon öncesi yaptığı 5. maçında ilk galibiyetini aldı.
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçın 2'sini kaybedip, 1'inde berabere kalan eflatun-beyazlı takım, Audi Kupası'nda ise ilk karşılaşmasında mağlup olmuştu.
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Fenerbahçe'yi 5-3 yenen Real Madrid, sezon öncesi hazırlık organizasyonlarındaki ilk galibiyetini elde etti.
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Benzema'dan 3 gol birden
Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, "hat-trick" yaptı.
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Mücadelenin 12, 27 ve 53. dakikalarında fileleri havalandıran Benzema, İspanyol ekibinin galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Altay Bayındır beğeni topladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Altay Bayındır, Real Madrid karşısında iyi bir performans gösterdi.
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Mücadelede 5 gol yiyen Altay, buna rağmen yaptığı 12 başarılı kurtarışla kalesinde daha fazla gole izin vermedi.
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Müsabakayı tribünden izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, 21 yaşındaki file bekçisine yaptığı kurtarışların ardından tezahüratlarla destek oldu.