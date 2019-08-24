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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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24 Ağustos 2019 - 13:16,

Fenerbahçe'nin yeni 9 numarası açıklandı! 15 milyon euro'luk golcü...

Lige taraftarını da mest eden bir gol şov ile başlayan Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etmişti.

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İstenilen ve beklenen Fenerbahçe olarak yorumlanan takım için transfer çalışmaları hala sürüyor.

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Bazı bölgelere takviye yapılması gerektiği teknik direktör Ersun Yanal tarafından rapor edilmişti.

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Sarı lacivertli kurmayların değerlendirmesi neticesinde de sportif direktör Damien Comolli, 3, 4, 6 ve 9 numaralı bölgeler için yoğun mesai harcıyor...

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Bu kapsamda İspanyolların aldığı duyum haberleştirildi ve Fenerbahçe'nin yeni golcüsü açıklandı.

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İspanya basını Fenerbahçe'nin, Sevilla'dan İsrailli golcü Munas Dabbur'u almaya çalıştığını duyurdu.

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Fenerbahçe'nin yaklaşık 1.5 ay önce transfer olmasına rağmen Sevilla teknik direktörü Lopetegui'nin yeterli bulmadığı Munas Dabbur'u kiralamak istediği iddia edildi.

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Sevilla'nın 15 milyon euro bedelle satın aldığı golcüye Serie A ve Bundesliga'dan bazı teklifler olduğu da iddia edildi.

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Bir süredir Mesa, Kjaer, Sergi Gomez için İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Filistin asıllı İsrailli oyuncu içinde kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

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El Mundo Deportivo'nun iddiasında göre; Dabbur'u isteyen diğer bir takım da Espanyol.

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Transfermarkt'taki değeri 15 milyon euro olan 27 yaşındaki Dabbur geçen yıl Salzburg'ta toplam 48 maçta 37 gol atarken, 16 da asist yaptı.

11MANUS DABBUR KİMDİR

MANUS DABBUR KİMDİR?

Munas Dabbur 14 Mayıs 1992 yılında Israil'in Nazareth şehrinde dünyaya gelmiştir. 1,81 boyundaki yıldız oyuncu santrfor mevkisinde forma giyiyor.

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23 yaşındaki golcü oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

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Liverpool'un sezon öncesi hazırlık maçlarındaki özel anları izliyoruz...

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