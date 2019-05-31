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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
SABAH
31 Mayıs 2019 - 15:47,

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunmaya başladı...

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Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, gözünü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na dikti.

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Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, gözünü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na dikti. Pür dikkat bir şekilde Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oyuncu taraması yapan sarı lacivertlilerin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:

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Yusuf Can Esendemir - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol bek

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Ulaş Zengin - Takımı: Altay - Yaşı: 21- Bölgesi: Stoper

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Pereira Lage - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Orta saha merkez

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Guelor Kanga - Takımı: Sparta Prag - Yaşı: 28 - Bölgesi: Orta saha merkez

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Daichi Kamada - Takımı: Frankfurt - Yaşı: 22 - Bölgesi: 10 numara

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Chiquinho - Takımı: Moreirense- Yaşı: 23 - Bölgesi: 10 numara

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Moussa Djenepo - Takımı: Standard Liege - Yaşı: 20 - Bölgesi: Sol kanat

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Francis Amuzu - Takımı: Anderlecht - Yaşı: 19 - Bölgesi: Sol kanat

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Moussa Djenepo - Takımı: Standard Liege - Yaşı: 20 - Bölgesi: Sol kanat

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Alexis Claude-Maurice - Takımı: Troyes - Yaşı: 20 - Bölgesi: Sol kanat

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Atalay Yıldırım - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol kanat

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Mama Balde - Takımı: Sporting - Yaşı: 23 - Bölgesi: Sağ kanat

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Doğukan Sinik - Takımı: Antalyaspor - Yaşı: 20- Bölgesi: Sağ kanat

16/22

Jovan Markovic - Takımı: Craiova - Yaşı: 18 - Bölgesi: Forvet

17/22

Florian Aye - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Forvet

18/22

Silas Wamangituka - Takımı: Paris FC - Yaşı: 19 - Bölgesi: Forvet

19/22

David Okereke - Takımı: Spezia - Yaşı: 21 - Bölgesi: Forvet

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Bryan Rochez - Takımı: Nacional - Yaşı: 24 - Bölgesi: Forvet

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Avrupa liglerinde futbol sezonları tamamlandı ve takımlar tatile çıktı. Ancak sezonun son haftasına damga vuran viral videolar oldukça keyifli anlar yaşandığını gözler önüne seriyor...

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