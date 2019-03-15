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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Mart 2019 - 08:30,

Fenerbahçe'nin Sivasspor muhtemel 11'i...

F.Bahçe’de Mehmet Topal iyileşirken, cezalı Serdar Aziz, sakat Valbuena ve Dirar bugün Sivas karşısında yok. Yiğido’da ise sakat olan Muhammet ve cezalı Braz forma giyemeyecek.

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Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30’da Sivasspor’u ağırlayacak. Bu sezon içeride 20, deplasmanlarda ise sadece 8 puan toplayan Fenerbahçe, “Kadıköy sayesinde ayakta duruyor” desek yeri... Sivas mücadelesi öncesi, Ülker Stadyumu’ndaki maçlara yakından bakınca kritik bir nokta dikkat çekiyor. Kanarya, evinde 3 puana ulaştığı 5 karşılaşmada da, ilk 22 dakika içerisinde gol bulmayı başarmış durumda... Söz konusu Bursaspor, Alanyaspor, Yeni Malatya, Göztepe ve Çaykur Rize maçlarının tamamında ilk 22 dakika dolduğunda Fenerbahçe ilk golünü kaydetmişti.

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Sarı lacivertlilerin teknik heyeti de, Milli Takım ve seçim arası öncesi takımın geleceği açısından çok önemli olan Sivas mücadelesine ön alan presiyle başlanması ve rakibe karşı erkenden skor üretilmesi konusunda futbolculara telkinde bulundu. Sivassporlu oyunculara uygulanacak baskı sonucunda erken atılacak gol veya goller sonrası taraftarın itici gücünü de arkasına almayı planlayan F.Bahçe, 3 haftalık araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Evinde 21 gol atıp 17 gole engel olamayan Kanarya, 20 puanla ‘iç saha puan tablosunda’ 8. sırada yer alıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i

4/15

Harun

5/15

Isla

6/15

Skrtel

7/15

Hasan Ali

8/15

Sadık Çiftpınar

9/15Fenerbahçede Mehmet Topal müjdesi

Fenerbahçe'de Mehmet Topal müjdesi

Mehmet Topal

10/15

Tolgay Arslan

11/15

Moses

12/15

Ayew

13/15

Zajc

14/15

Soldado

15/15

"Sağ çizgi savaşı!"

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Sivasspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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