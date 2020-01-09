Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi sosyal medyada olay oldu!
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un stoperi SimonFalette'yi 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda tepkili paylaşım yaptı.
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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Resmi açıklamayla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...