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GeriFutbol Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi sosyal medyada olay oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 00:10, /

Fenerbahçe'nin Simon Falette transferi sosyal medyada olay oldu!

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un stoperi Simon Falette'yi 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada çok sayıda tepkili paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un savunma oyuncusu Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Resmi açıklamayla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...

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