Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan özel anlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı ezici üstünlükle yenerek bir şampiyonluk kupasını daha müzesine götürdü. Maçta ise önemli detaylar vardı...
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Foto: Süleyman ARAT - AA
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Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ'ı seride 4-1 yenerek üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı. Maçta meydana gelen dikkat çekici olaylar ise şu şekilde oldu.
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Taraftarlar yeni başkan Ali Koç'a büyük ilgi gösterdi. Son çeyrekte Koç ve taraftarlar birlikte tezahürat yaptı. Başkanlığının 10'uncu gününde kupa kaldıran Koç, eski yönetime de hakkını verdi.
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Eski yönetimden ikinci başkan Ozan Balaban, Koç'un davetini geri çevirmedi ve kupa seremonisinde takım arasında yer aldı. Bu takımın daha fazla kupaları kazanacağını söyleyen Balaban, "Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim. Yeni başkan Ali Koç'u da tebrik ederim. İnanıyorum ki bu takım önümüzdeki sezon İspanya'daki Euroleague kupasını da kazanacak"
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Sarı-lacivertlilere kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu teslim etti. Fenerbahçe taraftarları, takıma madalya ve kupasını vermek üzere sahaya davet edilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun adı anons edildiğinde ıslıkla tepki gösterdi. Aynı tepki, Türkoğlu kupayı kaptan Melih Mahmutoğlu’na vermeden önce de tekrar etti.
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Ali Koç ile Zeljko Obradovic'in sahada sıcak sohbeti dikkatlerden kaçmadı. Seçimlerden önce Koç'un Sırp başantrenör ile çalışmayacağı iddia ediliyordu. Ali Koç ise bu iddiayı defaatle yalanlarken bu görüntü de her şeyi açıklıyordu.
Foto: Süleyman ARAT - AA
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Tribünde ünlü simalar vardı. Bunlardan biri de Acun Ilıcalı idi. Ilıcalı maçı Ali Koç'un locasında seyretti.