Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
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Fenerbahçe'nin Rodrigues transferi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sarı-Lacivertlilerin 6 ay önce Galatasaray'a 10 milyon Euro ödenerek alınan Rodrigues'i Arap kulübünden 2 sezonluğuna bedelsiz transfer etmesi hukuki süreç başlattı.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi.
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Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;
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"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.
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"NASIL ÜCRETSiZ VERiRSiNiZ!"
Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60'ına yakın kısmını karşılarsınız!
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Bu şekilde bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir.
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Bu kesinlikle,yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir."
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Hukuk Danışmanı, Rodrigues'in 1 gollük katkısını da komik buldu...
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BAKANLIKTAN ITTIHAD'A GARRY MEKTUBU
Ariyadhiah gazetesi, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın bu transerle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi.
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"TEKNiK DiREKTÖRÜM iSTEMEDi"
Rodrigues ise bu konudan bağımsız olarak, şu açıklamayı yaptı
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"Fenerbahçe beni istediğini, çok net şekilde gösterdi. Al Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi.
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Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon bunu anlamıştım. Kulüpte iyi zaman geçirdim.
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Suudi Arabistan'da futbol heyecanı var ama Fenerbahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu.
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Bunun için onlara minnettarım. Yeniden güçlü bir rekabete gireceğim."