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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleme: Sporx
15 Temmuz 2019 - 11:56,

Fenerbahçe'nin rekor bedelle sattığı 17 futbolcu

Fenerbahçe'de gözler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışı sonrası gelecek parada...

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1

İtalyan ekibi, bonuslarla birlikte 18 milyon euroyu sarı lacivertlilere ödeyecek.

2

İşte Fenerbahçe'nin tarihinde en çok gelir elde ettiği 17 transfer...

317 - MATEJA KEZMAN

17 - MATEJA KEZMAN

Bonservis kazancı: 3,7 milyon euro

416 - ISSIAR DIA

16 - ISSIAR DIA

Bonservis kazancı: 4 milyon euro

5

15 - SALİH UÇAN

Bonservis ücreti: 4,75 milyon euro

614 - VIOREL MOLDOVAN

14 - VIOREL MOLDOVAN

Bonservis kazancı: 5 milyon euro

713 - ARIEL ORTEGA

13 - ARIEL ORTEGA

Bonservis kazancı: 5 milyon euro

812 - ANDRE SANTOS

12 - ANDRE SANTOS

Bonservis kazancı: 7 milyon euro

911 - MAMADOU NIANG

11 - MAMADOU NIANG

Bonservis kazancı: 7.5 milyon euro

1010 LUIS NANI

10 LUIS NANI

Bonservis kazancı: 8.5 milyon euro

119 - ALPAY ÖZALAN

9 - ALPAY ÖZALAN

Bonservis kazancı: 9 milyon euro

128 - EMMANUEL EMENIKE

8 - EMMANUEL EMENIKE

Bonservis kazancı: 10 milyon euro

137 - GIULIANO

7 - GIULIANO

Bonservis kazancı: 10.5 milyon euro

146 - JOSEF DE SOUZA

6 - JOSEF DE SOUZA

Bonservis: 12 milyon euro

155 - NICOLAS ANELKA

5 - NICOLAS ANELKA

Bonservis kazancı: 12 milyon euro

164 - JAY JAY OKOCHA

4 - JAY JAY OKOCHA

Bonservis kazancı: 12.4 milyon euro

173 - SIMON KJAER

3 - SIMON KJAER

Bonservis kazancı: 12,5 milyon euro

182 - ELVIR BALIC

2 - ELVIR BALIC

Bonservis kazancı: 15.6 milyon euro

191 - MOUSSA SOW

1 - MOUSSA SOW

Bonservis kazancı: 16 milyon euro

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