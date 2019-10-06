Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin kapısından döndü! Şimdi 50 milyon Euro...
Transferde her zaman şanslar yaver gitmiyor... Yüksek maliyetle transfer edilen bir futbolcu bazen hayal kırıklığı yaratırken, düşük maliyetli bir isim inanılmaz patlamalar yapabiliyor.
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Fenerbahçe'de son cümlede geçen ifadenin en vurucu yansıması Eljif Elmas ile oldu.
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Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Makedon futbolcu, iki sene için değerini neredeyse 100'e katlayarak Napoli'ye transfer oldu.
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Son dönemde ise Yacine Benzia, Sebastian Frey, Islam Slimani gibi isimlerse beklenileni veremedi ve hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi.
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Öte yandan öyle bir isim var ki, Fenerbahçe'ye gelseydi sarı-lacivertiler için hem sportif olarak hem de ekonomik olarak büyük atılım olacaktı.
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Fenerbahçe'nin 2016-17 sezonunda kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Hakim Ziyech, son 2 sezondur Ajax'ta gösterdiği performansla kariyer basamaklarını birer birer çıkıyor.
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DEĞERİ 50 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'yı ve Lille'i 3-0 ile geçen Ajax'ta Ziyech futboluyla göz doldurdu...
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De Telegraaf Gazetesi'nde yer alan habere göre Ajax Kulübü, Faslı yıldızın sözleşmesindeki "26 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini kaldırdı.
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Oyuncunun piyasa değerinin ise 50 milyon Euro olduğu kaydedildi. Genç yıldız şu anda Real Madrid'in radarında.
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FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Twente forması giyerken ilgilendiği Hakim Ziyech'in sarı-lacivertli kulüpte forma giymeye çok yaklaştığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat, Hakim Ziyech ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
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"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİ AMA..."
Konu hakkında açıklamalar yapan Advocaat, "Ziyech ile konuştum ve bana Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Ancak Ajax, Şampiyonlar Ligi elemesinde Rostov'a elenince Ziyech'i transfer etti. Onu transfer etmeye çok yaklaşmıştık. Hatta takımda oynayacağı pozisyonu bile konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.
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Ajax'a 11 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki orta sahanın, Hollanda ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
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Matthijs de Ligt'i 85,5 milyon Euro'ya Juventus'a satan Ajax, Ziyech ile de buna yakın bir parayı kasasına indirebilir.
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Son dönemde gençlere yatırım yapan Hollanda temsilcisi, bitti denilen Hollanda futbolunu tekrar ayağa kaldırdı...