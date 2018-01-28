Fenerbahçe'nin golünden önce gözden kaçan detay!

Fenerbahçe için kritik dakikalardı. Takımı 1-0 geriye düşen Aykut Kocaman, bir gol için sahaya tüm kozlarını sürdü. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde herkesin gözünden kaçan o kritik pozisyon yaşandı.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Soldan gelen ortada Alper Potuk, Jan Durica'nın arkasından topa kafa vurdu. Alper Potuk'un bu kafa vuruşunda rakibini çekerek ona net bir şekilde faul yaptığı görüldü. Ali Palabıyık korner bayrağını işaret etti.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Potuk, "Topu her aldığımda arkadan tekme yedim. 1-2 defa olabilir ama her aldığımda rakip oyuncular arkadan tekme attı" dedi. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanının önemli olduğunu ifade eden Alper Potuk, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Maçın basından yediğimiz gole kadar da bunu hissettirdik. Daha sonrasında golü bulabilmek için serseri ataklar yaptık. Bu deplasman önemliydi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Buradan kazanarak ayrılmak istiyorduk. Anlamadığım şekilde topu her aldığımda kasti olarak tekmeler yedim. Mücadelenin içinde basabilirsin. 1-2 defa olabilir ama her topta arkadan basmak kabul edilebilir bir şey değil. Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Görmemiş olabilir. Topu her aldığımda rakip takım arkadan kasti tekmeler atıyordu" ifadelerini kullandı.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Kornerden ise Fenebahçe'nin beklediği gol çıktı. Gelen ortada Josef de Souza topa harika yükseldi ve kaleci Onur'u çaresiz bıraktı. Aykut Kocaman'ın tercihleriyle eleştirildiği mücadelede bu gol sarı-lacivertlilerin umut ışığı oldu.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Jose de Souza gol sonrası çılgınca sevindi. Trabzon tribünlerine de jestlerde bulunan Brezilyalı futbolcunun hareketleri hakem Ali Palabıyık tarafından aşırı bulundu ve Sambacı sarı kartla cezalandırıldı.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Maçın en mutsuz adamlarından biri Mathieu Valbuena idi. Maç öncesi ısınmada keyifsiz olduğu gözlemlenen Fransız futbolcu, kulübede de aynı ruh halini sürdürdü. Yıldız oyuncu ikinci yarıda oyuna Aatıf yerine dahil olsa da beklenen performasını sergileyemedi.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Trabzon'da hep çok tepki gören Volkan Demirel, seremoni de Trabzonspor formalı çocuğu yağmurdan korumak için büyük çaba gösterdi. Deneyimli kalecinin bu hareketi büyük alkış aldı.
Foto: Süleyman ARAT, AA, DHA
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Maçtan önce Afrin'deki şehitlerimiz anıldı ve seyirciler asker selamı ile vatan evlatlarını andılar.. İşte mücadeleden çok özel kareler sizinle...