Fenerbahçe'nin 4 büyük hedefi! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Antalya kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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İşte detaylar...
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Ara transferde Barış Alıcı’yı Yeni Malatyaspor’a, Ozan Tufan’ı Alanyaspor’a kiralayan, Yiğithan Güveli’yi Yeni Malatya’ya bonservisiyle veren, aynı ekip ten stoper Sadık Çiftpınar’ı alan sarı lacivertli ekibin gündeminde şu anda dört isim var. (Foto: İHA)
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Son dönemde ismi en çok zikredilen iki isim, Serdar Aziz ve Tolgay için Galatasaray ve Beşiktaş’ın atacağı adımlar bekleniyor. Serdar için Galatasaray’ın fiyatında indirime gitmesi bekleniyor. (Foto: Hürriyet)
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YA FENERBAHÇE YA DA YURTDIŞI
Şenol Güneş’in çok beğendiğini açıkladığı Serdar Aziz için Beşiktaş da devreye girdi ancak tecrübeli oyuncunun gönlünün Fenerbahçe’den yana olduğu öğrenildi. Fenerbahçe olmazsa Serdar’ın yurt dışına gitme ihtimali büyük. (Foto: Hürriyet)
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Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Tolgay Arslan için temaslar sürse de siyah beyazlılar ağırdan alıyor. Beşiktaş Tolgay’a karşılık takasta Şener Özbayraklı’yı isterse sarı lacivertliler buna karşı çıkıyor. (Foto: İHA)
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Tolgay transferi istese de iki kulüp arasında bir türlü anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali her geçen gün azalıyor. (Foto: İHA)
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TALİBİ ÇIKMAZSA GELECEK
Nijeryalı sağ kanat Victor Moses’ı Chelsea’den 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe şu anda beklemede zira İngiliz ekibi üçtür kiraladığı 28 yaşındaki oyuncuyu artık bonservisiyle satmak istiyor. 2012 yılında 11.5 milyon Euro’ya Wigan’dan aldığı Moses’tan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea, eğer talip çıkmazsa Fenerbahçe’nin kiralık teklifini kabul edecek. (Foto: AP)
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Aynı şekilde Portekizli orta saha Adrien Silva için Leicester’a 1.5 yıllık kiralık anlaşma sunuldu. Ancak Leicester da, geçen sezon 24.5 milyon Euro’ya aldığı bu oyuncudan zarar etmek istemiyor ve öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Bu transfer için de top şimdi karşı tarafta. (Foto: AP)