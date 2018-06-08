Fenerbahçe'nin 2019 formaları sızdı! Yeni sezonda sürpriz…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'nin 2019 formaları sızdı! Yeni sezonda sürpriz…
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından değişim rüzgarı formalarda da yaşanacak...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı. Sarı lacivertlilerin piyasaya sürmeye hazırlandığı 3 özel forma sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Formaların 10 Temmuz – 19 Temmuz arasında tanıtılması bekleniyor...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonu formaları belli oldu… Piyasaya sürülmeye hazırlanan formalarla ilgili olarak ‘efsane çubuklu’ sitesi ilk görselleri paylaştı. Verilen bilgilere göre Fenerbahçe yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz. Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. Bu yıl Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasının son sezonu… 2004-2005'ten beri devam eden anlaşma, 2018-2019 sezonunda sona erecek ve Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Adidas'tan başka üreticilerle çalışacak. İşte sosyal medyaya sızan Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği Adidas'a veda formaları hakkında bilgiler…
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
İÇ SAHA – ÇUBUKLU
Sarı lacivert çubuklu, Fenerbahçe'nin 1909 yılından beri değişmeyen iç saha forması. Forma hakkında bilinenler kısıtlı, sırtının yine lacivert olmasını bekleniyor ancak sarı olması da kimseyi şaşırtmamalı. Yine logo ve yıldız rengi hakkında çok net bilgiler olmamakla birlikte, 2010-2011 sezonundan beri olduğu gibi altın rengi olacağı tahmin ediliyor. Tanıtım kombini çubuklu – lacivert – lacivert olsa da formayı genellikle beyaz şort ve beyaz çorap kombiniyle göreceğiz.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
DEPLASMAN – KURULUŞ
Fenerbahçe'nin kuruluş renkleri sarı – beyazdı. Daha sonra mevsimlik kumaş bulunamayınca Taksim'in kumaş tüccarlarından bulunan sarı – lacivert gömlek ile kulübün renkleri de sarı – lacivert oldu. Fenerbahçe yakın dönemde dört farklı kuruluş forması giydi. 2007 – 2008 deplasman forması, 2008-2009 alternatif forması, 2009-2010 deplasman forması, 2017-2018 deplasman forması. Geçtiğimiz sezon sarı forma en çok satılan forma olunca, 2018-2019 sezonu deplasman forması da yine kuruluş renklerinde seçilmiş. Formada, 2008-2009 sezonunda olduğu gibi yatay şeritler bulunacak, kimi zaman terminolojide buna yatay çubuklu da denir.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Formanın detay rengi lacivert. Bu formanın beyaz şort ve çoraplarla kombinleneceği tahmin ediliyor. Gerekli olduğunda iç saha formasının tanıtım kombini olan lacivert şortla da görebiliriz.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
ALTERNATİF- ANTRASİT
Antrasit forma, Fenerbahçe tarihinde yerini ilk kez 2009-2010 sezonunda aldı. “Arma” olarak tanıtılan formanın göğsünde dev bir Fenerbahçe arması mevcuttu ve neon sarı detaylara sahipti. Aynı formanın bir de mavi detaylı kaleci versiyonu bulunuyordu. 2016-2017 sezonunda, Fenerbahçe'nin 110. yılında, iki farklı antrasit tonundan oluşan çubuklu forma, altın detaylarla süslenmişti. 2009-2013 yılları arasında birkaç antrasit kaleci forması da görmüştük.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. Kesin olmamakla birlikte, Adidas'ın bu sezon herkese dağıttığı gradyanlı dama desenine sahip olacağı tahmin ediliyor. Formanın detay rengi ise mavi olacak. Antrasit şort ve çoraplarla kombinlenecek. (Sözcü)