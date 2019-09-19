Fenerbahçeliler bunu konuşuyor! "Atletico Madrid - Juventus" maçındaki o an...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Atletico Madrid ile Juventus'u Wanda Metropolitano'da karşı karşıya getiren maçın 38. dakikasında yaşanan bir olay, akıllara Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında 3-1 kaybettiği maça yaptığı "kural hatası" itirazını getirdi.
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İşte detaylar...
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İlk yarısı golsüz biten maçta Juventus, ikinci yarının henüz başında Cuadrado ile 1-0 öne geçti.
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Dakikalar 65'i gösterdiğinde Matuidi farkı 2'ye çıkardı. Herkes İtalyan ekibinin maçı bundan sonra rahat götüreceğini düşünüyordu ama...
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Ama öyle olmadı... Önce 70. dakikada Savic ile Atletico Madrid farkı 1'e indirdi.
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Maçın son anlarında ise sahneye Herrera çıktı ve Madrid ekibine 1 puanı getirdi.
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Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'ta yedekler arasındaydı.
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Maçın en çok dikkat çeken görüntülerinden biri ise Hollandalı hakem Makkelie'nin yere düştüğü andı... 38. dakikada ise Juventus kalecisi Szczesny'nin topu aut atışı sırasında oyuna sokma çabası akıllara hemen "Alanyaspor - Fenerbahçe" maçını getirdi.
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Polonyalı kaleci topu Bonucci'ye aktarmak isterken Felix'i ceza sahası içinde gördü ve duraksadı.
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Hakem önce oyna dedi, Szczesny de topu Bonucci'ye aktardı...
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Bonucci topu aldığı sırada Felix henüz ceza sahasını tam terk etmemişti...
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Felix topa hareketlenince Makkelie oyunu durdurdu ve aut atışını tekrarlattı.
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"Alanyaspor - Fenerbahçe" maçında Altay Bayındır aut atışını Jailson'a vermiş, Jailson topu orta alandaki arkadaşına göndermek isterken rakibe çarpan top Cisse'nin önünde kalmıştı...
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Aut kullanıldığı sırada hala ceza sahası içinde olan Cisse, seken ve önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara göndermişti.
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Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü sosyal medyada pozisyonun Alanyaspor maçında yaşanan ve kural hatası tartışmalarına sebep olan pozisyonla birebir örtüştüğünü iddia etti.
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Buna karşıt görüş ise Alanyaspor maçında Cisse'nin pozisyon başlangıcında durumdan habersiz olduğunu, Felix'in ise kasıtlı olarak ceza sahası içerisine girdiğini belirtti.