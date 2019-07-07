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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fatih SABOVİÇ / Fotoğraflar: Süleyman ARAT
07 Temmuz 2019 - 18:41,

Fenerbahçeliler akın akın geldi! Vedat Muriç...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, taraftarlarıyla buluştu. Etkinliğe büyük ilgi gösteren sarı lacivertliler, adeta tesislere akın etti.

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İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Topuk Yaylası Serkan Acar Tesisleri’nde Fener Ol etkinliği düzenleyip taraftarlarıyla bir araya geldi.

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Çevre kentlerdeki derneklerin de katılımıyla yaklaşık 5 bin taraftar tesis yakınında toplandı.

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Fenerbahçeliler, toplu hâlde Fener Ol kampanyasına SMS gönderdi.

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Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç da, etkinliğin başlamasına kısa süre kala gelip taraftarla buluştu.

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Tesislerin iç kısmındaki tel örgülerin yanına gelen oyuncular, bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektirdi.

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En büyük ilgiyi yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan gördü.

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Tel örgülerin yakınına gelen taraftarların izdiham yaşamaması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.

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Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçeliler ile yakından ilgilendi.

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Muriç lehine tezahürat

Vedat Muriç transferinin açıklanmasının ardından taraftarlar Vedat lehine tezahüratlarda bulunurken, Teknik Direktör Ersun Yanal’a da taraftarın ilgisi büyük oldu.

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Etkinlik yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi.

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Bugünü izinli geçiren futbolcular, çalışmalara yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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İşte objektiflere yansıyanlar...

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