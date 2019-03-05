Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! 30 milyon sterlin...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yönetim, transferde aynı hataları yapmamak için gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara şimdiden hız verdi.
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Sezon sonu 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın Benzia, Slimani, Frey, İsmail, Alper Potuk, Şener ve Neustadter'i gözden çıkardığı kaydedildi.
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Yanal'ın gelecek sezon için 23 kişilik bir kadro planladığı da bildirildi. Bu da en az 6-7 transfer yapılması demek. Tecrübeli çalıştırıcı, eldekilerin hepsiyle ilgilenebilmek için daha fazla sayıda oyuncu istemiyor.
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Teknik heyetin gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken Ada basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin geçtiğimiz günlerde takımın başına getirdiği Brendan Rodgers'ın gelecek sezon için Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı istediği iddia edildi.
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Haberde Bayern Münih, Real Madrid ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin de takip ettiği belirtilen Makedon futbolcu için İngiliz kulübünün çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
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Ancak bu transferin Leicester City'ye pahalıya patlayabileceği ve 30 milyon sterlin civarında bir miktarın konuşulduğu öne sürüldü.
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Kariyerine Rabotnicki altyapısında başlayan Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon başında 180 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro.
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Eljif, 1 gol kaydetti.
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Makedon futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nun, Inter kariyerinden kesitler... (VİDEO)