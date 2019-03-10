Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fotoğraflar: Adem KABAYEL - Emre OKTAY - DHA - AA Spor
09 Mart 2019 - 23:10,
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonu Ali Koç'a...
Fenerbahçe, ligin 25. haftasında lider Başakşehir'e mağlup olarak sahadan eli boş ayrıldı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'e konuk oldu.
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Mücadeleyi lider Başakşehir, iki golle kazanırken; Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki deplasman galibiyeti hasreti 10 maça çıktı.
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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın öncesinde iki takım oyuncuları arasında dostluk rüzgarları esti.
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Arda Turan, milli takımdan arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ile maç öncesi bir süre sohbet etti.
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Fenerbahçe file bekçisi Volkan Demirel ise eski takım arkadaşı Volkan Babacan ile hasret giderdi.
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Bir dönem Fenerbahçe'de kaptan olarak forma giyen Emre Belözoğlu'na, sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisi vardı...
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Deplasman tribünü dolduran ve maç boyunca takımlarına büyük destek veren Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu'nu çağırarak alkışladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, müsabakayı birlikte izledi.
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Sarı-lacivertli ekibin Sportif Direktörü Damien Comolli de karşılaşmayı izlemek için Fatih Terim Stadyumu'ndaydı.
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F.Bahçe tribünleri karıştı!
Fenerbahçe’de taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
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Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
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Fenerbahçeli taraftarlar, fenalaşan bir taraftar için tribüne sağlık görevlilerini çağırdı.
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Maçın 9. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünde "Ambulans" tezahüratına başladı.
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Sarı-lacivertli bir taraftarın fenalaşmasından dolayı sağlık görevlilerini tribüne çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, daha sonra görevlilere alkışlarla teşekkür etti.
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Fenalaşan taraftarı sağlık görevlileri tribünden çıkartıp ambulansa götürdü.
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Müsabakada Başakşehir, Robinho'nun golüyle perdeyi açtı.
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Brezilyalı yıldızın golünde hata yapan Volkan Demirel, büyük üzüntü yaşadı.
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İkinci daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertliler, Soldado'nun golüyle skoru eşitlerken; son sözü ev sahibi ekip söyledi.
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Sonradan oyuna dahil olan Stefano Napoleoni, 83'te skoru 2-1 yaptı ve takımına üç puanı getirdi.
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Maçın ardından Başakşehirli futbolcular büyük sevinç yaşarken; Fenerbahçeli oyuncuların üzüntüsü büyüktü...
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Taraftarlar maç sonunda Ali Koç’u yalnız bırakmadı
Müsabaka sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u taraftarlar yalnız bırakmadı.
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Protokol çıkışında Koç’u bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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Taraftarın yoğun ilgisine teşekkür eden Ali Koç, daha sonra yöneticilerle birlikte otobüsle stattan ayrılırken taraftarlar ‘Her zaman yanındayız, Başını öne eğme’ şeklinde destek tezahüratlarında bulundu.