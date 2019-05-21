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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20 Mayıs 2019 - 22:53,

Fenerbahçeli futbolcular sahayı böyle terk etti...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular, sahayı çevik kuvvet kalkanları arasında terk edebildi.

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İşte detaylar...

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Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor'u tek golle geçen Fenerbahçe, İstanbul'a 3 puanla döndü.

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Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında gerginlik yaşanmazken, ikinci yarıda verilen penaltı kararı sonrası tribünler, hakem ve Fenerbahçeli futbolculara tepki gösterdi.

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Müsabakanın 55. dakikasında Sehic'in müdahalesi sonrasında yerde kalan Soldado, penaltı bekledi.

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Hakem Suat Arslanboğa, oyunu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemek için monitörün başına geçti.

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Penaltı pozisyonunu izleyen Arslanboğa, penaltıya hükmedince tribünlerden yabancı maddeler atılmaya başladı.

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Topun başına geçen ve galibiyet golünü atan Moses'ın sevinci, ev sahibi takım taraftarlarını daha da ateşledi.

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Fenerbahçeli futbolcuların sevinç gösterisinde bulunduğu bölgeye yabancı madde yağarken, kaleci Harun'a isabet eden cisim korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

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Koruduğu kalenin arkasındaki tribünlerden gelen cisimle yerde kalan Harun Tekin, bir süre kalkamadı.

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Ev sahibi takım oyuncularının tribünleri sakinleştirmesiyle maç devam etti.

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Polis eşliğinde çıktılar...

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya tekrardan yabancı madde atılırken, Fenerbahçeli futbolcular bir süre sahadan çıkamadı.

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Fenerbahçeli futbolcular, bir süre saha ortasında bekleyip yabancı maddeler yüzünden çevik kuvvet kalkanları arasında sahayı terk edebildi.

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İşte o anlar...

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