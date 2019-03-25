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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçeli eski futbolcu Ariel Ortega'nın son hali şaşırttı
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Futbol
25 Mart 2019 - 10:51,

Fenerbahçeli eski futbolcu Ariel Ortega'nın son hali şaşırttı

2002-2003 sezonunda Fenerbahçe yaptığı bir transferle tüm futbol dünyasının odak noktası haline gelmişti.

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Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

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Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

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Eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelen Ortega'yı Atatürk Havalima'nda binlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

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Yıldız futbolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da katılmıştı.

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Arjantinli yıldız Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamış bu transfer dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

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Hatta o dönem polis izdihamı engellemek için uzun süre uğraş vermişti.

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Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

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Ariel Ortega'nın 17 yıl sonraki hali ise ortaya çıktı.

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Ortega sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

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Eski Fenerbahçeli, jubile maçında oğluyla çektirdiği fotoğrafı koluna dövme yaptırdı.

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Ariel Ortega'nın bu paylaşımı takipçilerinden büyük beğeni aldı.

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Ortega'nın orta çıkan son fotoğraflarının ardından 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcularının son hallerini de sizler için derledik.

13/37Abel Xavier

Abel Xavier

14/37Abel Xavier

Abel Xavier

15/37Batista

Batista

16/37Batista

Batista

17/37Cordoba

Cordoba

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19/37Andres Jose Fleurquin

Andres Jose Fleurquin

20/37Andres Jose Fleurquin

Andres Jose Fleurquin

21/37Ike Shorunmu

Ike Shorunmu

22/37Ike Shorunmu

Ike Shorunmu

23/37Lazetic

Lazetic

24/37Lazetic

Lazetic

25/37Mirosław Szymkowiak

Mirosław Szymkowiak

26/37Mirosław Szymkowiak

Mirosław Szymkowiak

27/37Prates

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Prates

29/37Moldovan

Moldovan

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Moldovan

31/37Revivo

Revivo

32/37Revivo

Revivo

33/37Song

Song

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Song

Song (2016 yılında felç geçiren G.Saray'ın eski futbolcusu yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başladı)

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Rapaic

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Rapaic

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