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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
17 Ağustos 2019 - 20:33,

Fenerbahçe'den yıldız golcüye teklif! Beşiktaş da istemişti...

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonuna mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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İşte detaylar...

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Son olarak İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'da forma giyen Danimarkalı savunmacı Zanka'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, henüz transferi bitirmiş değil...

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Yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele etmek için alternatifli bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe; stoper, sol bek, 6 numara ve forvet transferi yapmak istiyor.

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Başkan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtmişti.

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Finansal Fair Play sebebiyle adımlarını temkinli atan sarı lacivertliler, bonservis bedeli ödememenin hesaplarını yapıyor.

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Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Max Kruse gibi hücumcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Khouma Babacar için de teklif yaptığı belirtildi.

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İtalyan medyasından Calcio Mercato'nun iddiasına göre; Beşiktaş'ın da istediği 26 yaşındaki forvet Lecce'nin teklifini reddetti.

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Bunun üzerine Fenerbahçe de devreye girdi ve Babacar'ı kiralamak için Sassuolo'ya teklif yaptı.

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Senegalli forvet geçen sezonun başında Fiorentina'dan Sassuolo'ya 7 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

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Babacar geçen sezon da Beşiktaş'ın radarına girmişti.

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