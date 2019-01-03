Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'den üçlü transfer harekâtı! İşte o yıldızlar...
Başkan Ali Koç, F.Bahçe’yi güçlendirme girişimlerini sıklaştırdı.Sarı-lacivertlilerin gündemine 3 yeni oyuncu girdi!
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Valencia’da oynayan 24 yaşındaki stoper Vezo’nun, Kopenhag’dan ise hücumcular Skov ve Fischer’in Türkiye’ye getirilmesi adına çaba harcanıyor.
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Fenerbahçe transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç takımı güçlendirmek için girişimlerini sıklaştırdı.
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Teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda bir stoper, bir kanat ve bir hücum kanadı almak isteyen sarı lacivertliler, piyasadaki az sayıda oyuncu arasından en doğru isimleri tespit etme uğraşında..
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. Fenerbahçe’nin gündemindeki isimlerden bir tanesi, İspanya’dan Valencia’nın 24 yaşındaki Portekizli stoperi Ruben Vezo... Savunmadan iyi oyun kurma özelliği ile bilinen Vezo bu yıl İspanyol ekibinde çok (9 maç) forma şansı bulamadı.
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İSKANDİNAV PAZARI ARAŞTIRILIYOR
Sarı lacivertliler ayrıca İskandinav pazarında da yetenekli oyuncu arayışlarına devam ediyor. Kopenhag forması giyen Skov ve Viktor Fischer için girişimler yapılırken, takviyelerin bir an önce takıma katılmalarının mücadelesi veriliyor.
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Fenerbahçe’nin talip olduğu Tolgay Arslan için de Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı lacivertli kulüp ise Tolgay’ı, Beşiktaş’tan bonservisini alırsa transfer etmek istiyor. Önümüzdeki günlerde gündemdeki diğer isimler için de adımlar atılması bekleniyor.
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Danimarka’nın Kopenhag takımında görev yapan Robert Skov ve Viktor Fischer, bu sezon inanılmaz bir performansa imza atmayı başardılar. Sağ kanat ve forvet oynayan 22 yaşındaki Skov, 20 gol ve 4 asist olmak üzere toplam 24 gole katkı vermiş durumda... Sol kanat ve forvette görev yapan bir diğer yıldız Fischer de, 9 gol ve 13 asist olmak üzere toplamda 22 gole direkt etki etmeyi bildi. Fischer, şu anda 24 yaşında...
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CENGİZ İZMİTLİ: TATLI-SERT STİLİYLE SAĞ BEK DE OYNUYOR - Kariyerinde Vitoria Setubal, Granada ve Valencia formaları giyen Portekizli stoper Ruben Vezo, Fenerbahçe’nin radarına girmiş durumda... Geçen sezon teknik direktör Marcelino’nun güvendiği isimlerin başında geliyordu, bu sezon başında kadroya Lyon’dan Mouctar Diakhaby’nin katılmasıyla 2. plana itildi. Vezo, sarı kart görmeye yatkın tatlı-sert futbolu ve hava toplarında etkili görüntüsüyle dikkat çekiyor. Görev verildiğinde sağ bekte de oynayabiliyor. Ocak 2014’ten beri formasını giydiği Valencia ile 81 maça çıkarken, İspanyol ekibindeki kariyerine 3 gol sığdırdı, 3 de asist katkısı yaptı.