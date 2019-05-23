Fenerbahçe'den üçlü operasyon!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, yurt dışındaki yerli genç yıldızlar için harekete geçti.
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Sarı lacivertlilerin hedefinden 3 isim var.
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Çağlar gelmeye hazır
Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon çok istediği Çağlar Söyüncü için bir kez daha devreye girdi. 22 yaşındaki savunmacı, Leicester’da bir türlü beklediği forma şansını bulamadı.
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Çağlar, milli takımdaki yerini kaybetmemek için oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.
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Bu nedenle Sarı- Lacivertliler’in teklifine sıcak bakıyor. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyu 1+1 yıllığına kiralamak için kolları sıvadı.
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İngiliz basınındaki haberlere göre Leicester’ın, sezonun ikinci yarısında kiraladığı Youri Tielemans’ın bonservisine karşılık Fransız ekibi Monaco’ya önerdiği isimler arasında Çağlar da bulunuyor.
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Enes yine gündemde
22 yaşındaki forvet de daha önce birçok kez Fenerbahçe’nin gündemine gelmişti. Ersun Yanal’ın kadroda görmek istediği Enes Ünal, bu sezonu Valladolid’de kiralık olarak geçirdi.
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Daha önce de Levante’ye kiralanan genç forvetin Villarreal’deki durumu belirsiz. Enes, yeniden kiralanması halinde bu kez hedefi olan bir takıma gitmek istiyor.
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Villarreal’in kiralamaya onay vermesi halinde, Ersun Yanal’ın başarılı futbolcuyu Fenerbahçe’ye gelmeye ikna etmek için kendisiyle bizzat görüşeceği kaydedildi.
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2015’te Manchester City’ye transfer olan Enes, çeşitli kulüplere kiralandıktan sonra 2017’de 14 milyon Euro’ya Villarreal’e imza atmıştı.
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Erkan için kapışma
Fenerbahçe, Avrupa’da genç gurbetçi avına çıktı. Sarı-Lacivertliler’in listesinin ilk sırasında ise Erkan Eyibil var. Almanlar’ın ‘Yeni Mesut Özil’ benzetmesi yaptığı 17 yaşındaki yıldız adayı, Mainz’ın U19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Erkan, U19 Ligi’nde 19 maça çıktı, 15 gol atıp, 5 asist yaptı. Genç oyuncu için Beşiktaş’ın yanı sıra İngiltere’den Aston Villa ve West Bromwich’in de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
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Fenerbahçe, elini çabuk tutarak Erkan Eyibil’i kadroya katmak istiyor. 17 yaşındaki oyuncu, Almanya Milli Takımı’nın çeşitli yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
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Enes Ünal, geride bıraktığımız yıllarda Manchester City'ye transfer olmuş ve ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'ye kiralanmıştı...