Fenerbahçe'den transfere 4 aday!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ara transfer döneminde kadrosuna stoper katmayı hedefleyen Fenrebahçe'de çalışmalar hızlandı. Erwin Koeman'ın yönetimin güvenini kazanması sonrası gözler ara transfer için belirlenecek isimlere çevrildi.
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Yönetimle yapılan görüşme sonrası Koeman'ın transfer talebinde bulunduğu ve özellikle stoper talebinde bulunduğu belirtildi. Hollandalı teknik adamın sarı lacivertli yönetime verdiği listede yer alan isimler belli oldu.
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Koeman, ara transferde takviye için 4 isim belirledi.
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İşte Fenerbahçe'de düşünülen 4 oyuncu...
Koeman'ın listesindeki ilk isim Santos'ta forma giyen Gustavo Henrique. 25 yaşındaki Henrique 1.96 boyunda ve piyasa değeri 2 milyon euro...
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Listedeği ikinci isim yaz transfer döneminde de sarı lacivertli kulübün gündemine gelen Stoke City'nin Hollandalı stoperi Bruno Indi. Daha önce Feyenoord ve Porto formaları da giyen Bruno Indi 26 yaşında. 1.85 boyundaki Indi'nin güncel piyasa değeriyse 10 milyon euro.
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Üçüncü isim İngiliz devi Manchester United'ın Arjantinli oyuncusu Marcos Rojo. Rojo'nun TransferMarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda...
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Koeman'ın listesindeki son aday ise Crystal Palace'lı Jairo Riedewald. 22 yaşındaki Hollandalı savunmacı 1.82 boyunda..
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Icardi gollerine devam ediyor!
Arjantin ve Meksika, hazırlık maçında karşılaştı. Tangocular, Icardi ve Dybala'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.