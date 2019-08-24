Fenerbahçe'den transferde sürpriz! İki Viking birden...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den transferde sürpriz! İki Viking birden...
GeriFutbol Fenerbahçe'den transferde sürpriz! İki Viking birden...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
24 Ağustos 2019 - 12:36,

Fenerbahçe'den transferde sürpriz! İki Viking birden...

Sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fenerbahçe'nin transferin son döneminde yaptığı atakta rota Fransa'dan Norveç'e döndü.

2

Fenerbahçe transferde rotasını Norveçli iki oyuncuya çevirdi.

3

Sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Markus Henriksen'in bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

4

Kanarya peşinde olduğu bir başka Norveçli stoper-ön libero Havard Nordtveit'i ise kiralık olarak transfer etmenin peşinde.

5BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Bonservisi Hull City'de olan orta saha oyuncusu Markus Henriksen, 1992 doğumlu ve Norveç Milli Takımı forması da giyiyor.

6

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Henriksen için 3 milyon Euro bonservis bedeli istendiği gelen bilgiler arasında.

7

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Hull City ile 39 İngiltere Championship maçına on birde çıktı, 2 gol atıp 2 asist yaptı.

8NORDTVEIT FORMA BULAMIYOR

NORDTVEIT FORMA BULAMIYOR

Havard Nordtveit ise 2017 yaz transfer sezonunda geçtiği Hoffenheim'da aradığını bulamadı.

9

Son iki sezonda sadece 23 Bundesliga maçında forma giydi.

10

Oyuncunun kulübü, satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2 yıllık kiralama için Hoffenheim ile görüşmelerini sürdürüyor.

11

Juventus'un eski yıldızı Camoranesi'nin Parma ağlarına attığı müthiş golü hatırlıyoruz...

12

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'nin yeni 9 numarası açıklandı! 15 milyon euro'luk golcü...
Fenerbahçe'den transferde sürpriz! İki Viking birden...
Futbol oynarken keşfedildi
Falcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'