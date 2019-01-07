Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Depo Photos ve Arşiv
07 Ocak 2019 - 12:17,
Fenerbahçe'den transfer harekatı! 8 isim...
Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İşte 8 isim ve transferlerine dair detaylar...
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ÇİFTE BOMBA PATLAYABİLİR!
Geçen hafta Londra'ya giden Ali Koç'un, Premier Lig ekiplerinde Chelsea ile iki dünya yıldızı futbolcu için görüşme yaptığı belirlendi. Chelsea yönetiminin ise teknik heyetle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söylediği kaydedildi.
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SERDAR AZİZ OLMAZSA...
Kadrosuna stoper takviyesi yapan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer etmişti. Galatasaray ile bağları kopan Serdar Aziz de sarı lacivertlilerin gündeminde ancak transfer komitesi alternatifleri de değerlendiriyor.
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MARIPAN RADAR ALTINDA
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Alaves'te forma giyen Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığını belirtti. Aynı haberde Guillermo Maripan'ı Roma ve 3 Rus kulübünün de istediği belirtildi. Alaves ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Guillermo Maripan bu sezon takımı ile birlikte 13 karşılaşmada süre aldı.
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MIKEL OBI HER AN...
Çin kulübü Teda ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılık kararı alan Mikel Obi, Fenerbahçe'ye önerildi. Kısa süre içinde temaslar başlayabilir.
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FENERBAHÇE Mİ, GALATASARAY MI?
Allnigeriasoccer.com'un okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo'nun Türkiye'ye transfer olması an meselesi.
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IGHALO KAPIŞMASI!
Changchun Yatai forması giyen Nijeryalı santrfor Odion Ighalo, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Forvet arayışında olan iki kulübün geçtiğimiz sezon 28 maçta 21 kez fileleri sarsan oyuncuyla ilgilendikleri iddia edilmişti.
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TOLGAY TRANSFERİ BEKLEMEDE...
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ısrarı da devam ediyor. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi istediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe, Beşiktaş'a son olarak 1 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Beşiktaş'ın ise 5 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında. Ancak gurbetçi orta sahaya bu rakamı veren bir kulüp yok. Bu nedenle sarı-lacivertliler ümidini koruyor.
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ADAM LALLANA
Mirror'ın haberine göre Fenerbahçe ve Southampton, Adam Lallana'yı kadrosuna katmak için yarışıyor. Lallana, kasık sakatlığı nedeniyle Liverpool'da forma yarışından uzak kaldı ve istediği süreyi alamadı. The Sun gazetesine göre ise, Fenerbahçe, Adam Lallana'yı 6 aylığına kiralayacak.
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ABD basınında yer alan habere göre sarı lacivertli kulüp, MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Alberth Elis'i transfer etmek istiyor. Öte yandan Elis'in Fenerbahçe ve Diego Reyes'in Instagram hesaplarını takibe alması da transfer ihtimalini güçlendiriyor. Geçen sezon Houston formasıyla 34 maça çıkan Elis, 11 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.