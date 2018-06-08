Fenerbahçe'den, Trabzonspor'a ikinci transfer çalımı! Ekici'den sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertliler ile bordo mavililer yine transferde karşı karşıya geldi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe, Trabzonspor’un anlaştığı iddia edilen Fransız stoper Damien Da Silva ile söz kesti. Geçen sezon başında yine Bordo-Mavili kulübün anlaştığı Guiliano’yu son anda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan ve Mehmet Ekici'yi Trabzonspor'dan koparıp alan Sarı-Lacivertliler, bu kez Fransa’da rakibiyle karşı karşıya geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kiralık Neto’nun opsiyonunu kullanmayan, Skrtel’in da takımdan ayrılacak olmasından dolayı transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe’de, yeni sportif direktörü Damien Comolli’nin Da Silva ile el sıkıştığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fransız basını, Caen ile sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan 30 yaşındaki stoperin, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atılacağını yazdı. Comolli’nin oyuncu havuzunda olan isimlerden olduğu vurgulanan Da Silva’nın, Sarı-Lacivertliler’in Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı Fenerbahçe’yi seçtiği bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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30 yaşındaki stoperle Trabzonspor’un yanı sıra St. Etienne ile Montpellier’in de ilgilendiği belirtilen haberde, Comolli’nin yakın ilişkilerini kullanarak transferi noktaladığı kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Caen'de 4 sezondur forma giyen ve takımın ikinci kaptanlığını yapan 30 yaşındaki stoperin yeni maceralar için kulübünden gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenilirken, Fransız ekibin teknik direktörü Patrice Garande de “Damien bu sezon ligde kalmamıza çok yardımcı oldu. Kalmasını isterdim bize tecrübesiyle çok güç katıyordu ama kendi kararı” ifadelerini kullandı. Caen formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1’de sadece 6 maç kaçırıp 32 maçta görev alan tecrübeli stoper, 4 gol atarak takımına skor anlamında da katkı yaptı. (Güneş)