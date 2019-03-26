Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!
GeriFutbol Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
26 Mart 2019 - 07:55,

Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!

Fenerbahçe’nin yollarını ayırıdğı futbolcular tam anlamıyla yıkım yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/14

İşte Fenerbahçe'den gittikten sonra hayatında kabus yaşayan o futbolcular:

2/14EMMANUEL EMENİKE

EMMANUEL EMENİKE

Emenike önce Olympiakos’a gitti, sonra Las Palmas’a kiralandı ardından döndüğü Yunan ekibi serbest bıraktı.

3/14FABIANO

FABIANO

Brezilyalı kaleci Fabiano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sakatlıklar uğraştı. En son olarak da kaburgalarını kırdı.

4/14FERNANDAO

FERNANDAO

Bursaspor'da gol krallığı yaşadığı sezonun ardından Fenerbahçe'nin yolunu ttutan Fernandao, sonrasıda Arabistan ekibi AL Wahda'ya transfer olmuş ve tutunamayı ülkesine geri dönmüştü.

5/14DANIEL GÜIZA

DANIEL GÜIZA

İspanya Ligi La Liga'da gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Güiza, sarı laciverlilerde geçirdiği 3 sezonun ardından Getafe'ye giden İspanyol futbolcu şu an İspanya 3. Ligi takımlarından Sanluqueno'da forma giyiyor.

6/14JOSEF DE SOUZA

JOSEF DE SOUZA

Josef De Souza, Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Brezilyalı orta saha 2018/2019 sezonu başında Al-Ahli yolunu tutmuş ve geçirdiği sakatlıktan dolayı çok uzun süre futboldan uzak kalacak.

7/14MILOS KRASIC

MILOS KRASIC

2012/2013 sezonun yaz trasnfer döneminde Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, Fenerbahçe'de 1 sezon forma giyip Fransız ekibi Bastia'ya transfer olmuştu. Sırp oyuncu en son Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giydi. Şu an kulüpsüz.

8/14RAUL MEİRELES

RAUL MEİRELES

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Meireles, İstanbul'da geçirdiği 4 sezonun ardından 33 yaşında futbolu bırakmıştı.

9/14VOLKAN ŞEN

VOLKAN ŞEN

Volkan Şen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Trabzonspor ve Konyaspor derken takımsız kaldı.

10/14VAN DER WIEL

VAN DER WIEL

Van der Wiel önce Cagliari’ye satıldı, oradan Toronto’ya gönderildi. Kanada ekibinde kadro dışı bırakıldı.

11/14DEIVID DE SOUZA

DEIVID DE SOUZA

Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Deivid, 2010/2011 sezonu yaz transfer döneminde ülkesi takımlarında Flamengo'ya transfer olmuş ve 2014 yılında futbolu bırakmıştı.

12/14MOUSSA SOW

MOUSSA SOW

Moussa Sow, Bursaspor’dan sonra serbest kaldı. Sonra Gazişehir’le anlaştı.

13/14

Gregory van der Wiel, 4 sezon formasını giydiği Paris-Saint Germen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu... (VİDEO)

14/14

İddaa’da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Georgina Rodriguez'in bu paylaşımı olay oldu

Galatasaray'dan önce hayatının imzasını atıyor

İki şok birden! Anlaşmaya vardılar...

Asena Atalay ofsayta düştü!