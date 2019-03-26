Fenerbahçe'den sonra kabus yaşayanlar!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe’nin yollarını ayırıdğı futbolcular tam anlamıyla yıkım yaşıyor.
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İşte Fenerbahçe'den gittikten sonra hayatında kabus yaşayan o futbolcular:
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EMMANUEL EMENİKE
Emenike önce Olympiakos’a gitti, sonra Las Palmas’a kiralandı ardından döndüğü Yunan ekibi serbest bıraktı.
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FABIANO
Brezilyalı kaleci Fabiano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sakatlıklar uğraştı. En son olarak da kaburgalarını kırdı.
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FERNANDAO
Bursaspor'da gol krallığı yaşadığı sezonun ardından Fenerbahçe'nin yolunu ttutan Fernandao, sonrasıda Arabistan ekibi AL Wahda'ya transfer olmuş ve tutunamayı ülkesine geri dönmüştü.
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DANIEL GÜIZA
İspanya Ligi La Liga'da gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Güiza, sarı laciverlilerde geçirdiği 3 sezonun ardından Getafe'ye giden İspanyol futbolcu şu an İspanya 3. Ligi takımlarından Sanluqueno'da forma giyiyor.
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JOSEF DE SOUZA
Josef De Souza, Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen Brezilyalı orta saha 2018/2019 sezonu başında Al-Ahli yolunu tutmuş ve geçirdiği sakatlıktan dolayı çok uzun süre futboldan uzak kalacak.
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MILOS KRASIC
2012/2013 sezonun yaz trasnfer döneminde Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Krasic, Fenerbahçe'de 1 sezon forma giyip Fransız ekibi Bastia'ya transfer olmuştu. Sırp oyuncu en son Polonya ekibi Lechia Gdansk'ta forma giydi. Şu an kulüpsüz.
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RAUL MEİRELES
Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Meireles, İstanbul'da geçirdiği 4 sezonun ardından 33 yaşında futbolu bırakmıştı.
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VOLKAN ŞEN
Volkan Şen, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Trabzonspor ve Konyaspor derken takımsız kaldı.
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VAN DER WIEL
Van der Wiel önce Cagliari’ye satıldı, oradan Toronto’ya gönderildi. Kanada ekibinde kadro dışı bırakıldı.
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DEIVID DE SOUZA
Fenerbahçe'de 4 sezon forma giyen Deivid, 2010/2011 sezonu yaz transfer döneminde ülkesi takımlarında Flamengo'ya transfer olmuş ve 2014 yılında futbolu bırakmıştı.
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MOUSSA SOW
Moussa Sow, Bursaspor’dan sonra serbest kaldı. Sonra Gazişehir’le anlaştı.
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Gregory van der Wiel, 4 sezon formasını giydiği Paris-Saint Germen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu... (VİDEO)