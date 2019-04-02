Fenerbahçe'den sezona sürpriz veda!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de oynayacağı son maçta taraftarına büyük bir sürprizle veda edecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Bu sezon taraftarlarını mutlu edemeyen sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde girmenin planlarını yapıyor.
2/11
Bağış kampanyası ile birlikte kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı planlayan yönetim, forma satışı konusunda da büyük bir hamleye hazırlanıyor.
3/11
Bu kapsamda Fenerbahçe'nin, 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı için farklı bir yol tercih edeceği ifade edildi.
4/11
Sabah'ın haberine göre, eski sezon bitmeden yeni formalar görücüye çıkacak. Hem de bizzat onları giyecek kişilerin üzerinde sahada olacak.
5/11
Sarı-lacivertli takım, 2018-19 sezonunda evinde oynayacağı son maç olan Antalyaspor karşılaşması ya da ondan bir önceki iç saha maçı olan Akhisar mücadelesine yeni sezon formasıyla çıkacak.
6/11
Adidas ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin aynı firma ile bir yıl daha devam kararı aldığı da kaydedildi.
7/11
KÜÇÜLME YOK
Fenerbahçe Beko’nun sezonluk bütçesinin 30 milyon euro olduğunu ve bunun Avrupa’da zirveye oynayan takımlar düzeyinde bulunduğunu belirten Ali Koç, “Basketbolda kesinlikle küçülme yönünde bir kararımız ve stratejimiz olmayacak” dedi. THY Euroleague’in normal sezonunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe’nin, bu yarıştan elde ettiği gelirin sadece 1 milyon euro düzeyinde olduğunu belirten Koç, “Ancak bunun manevi hazzı, prestiji parayla ölçülemez. Müthiş bir şey” diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedeflerinin futbolda da 4 sezonda en az 2-3 sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalmak olduğunu vurguladı.
8/11
YANAL İLE DEVAM
Fenerbahçe'nin yeni sezonda Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğüyle yola devam edip etmeyeceği bir başka soru işaretiydi. Başkan Ali Koç bu konuda tavırlarının net olduğunu, Ersun Yanal’la yeni sezon planları yaptıklarını söyledi.
9/11
Koç, “Ersun Hoca’yla uyumlu bir çalışma ortamımız var. Gelecek sezon başarılı olmak için plan ve programımızı uygulamaya koyacağız” dedi.
10/11
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçında Eskişehirspor'u farklı yenmişti...