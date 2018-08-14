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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi bombası! Barcelonalı yıldız...
Futbol

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi bombası! Barcelonalı yıldız...

Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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BARÇA İLE PAZARLIK BAŞLADI

İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Vermaelen, Cocu'nun özellikle talep ettiği sol ayaklı stoper tanımına bire bir uyuyor. Tecrübeli oyuncu sol bekte de görev yapabildiği için Cocu'nun tercihleri arasında zirvede yer alıyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Vermaelen, Barcelona'da düzenli olarak 11'de yer bulamıyor. Fenerbahçe, Benfica'yı geçerse iki farklı bölgeye daha takviye gündemde.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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JANSSEN İÇİN BİR UMUT VAR

Bu bölgelerden ilki orta alan. Topal, Souza ve Eljif dışında alternatif bulunmayan orta alana bir takviye daha yapılması gündemde.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Bunun yanı sıra Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Hollandalı santrfor Janssen halen F.Bahçe'nin listesinde.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Şayet Devler Ligi'nde gruplara kalma şansı olursa, Kanarya geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Janssen'i kadrosuna katmak için girişim yapacak.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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THOMAS VERMAELEN KİMDİR?

32 yaşındaki stoper Thomas Vermaelen, yıllarca Ajax ve Arsenal formaları giydikten sonra 2014 yazında Barcelona'ya transfer oldu.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Son yıllarda sık sık sakatlanması nedeniyle Katalan devinde düzenli oynayamayan Hollandalı savunmacı, topu oyuna sokmadaki becerisiyle tanınıyor.

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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"Bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz" Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu, zorlu Benfica maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Cocu'nun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...

Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
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