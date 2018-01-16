Fenerbahçe'den müthiş teklif! Yılın takası...

Sarı lacivertliler transferde şimdilik suskun. Ancak, fırtına her an kopabilir...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Fenerbahçe taraftarı transfer bekliyor, yönetim ise sağlam adım atıyor... Bu konuyla ilgili ise flaş bir gelişme yaşandı... Sarı lacivertliler müthiş bir transfer harekatı için düğmeye bastı... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Sarı-lacivertli kulüpte gündem Ozan Tufan ve Emre Mor... Kendi takımlarında bekleneni veremeyen iki milli futbolcunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesi Fenerbahçe tarafından önerildi. Celta Vigo yönetimi, teknik heyetin görüşünü aldıktan sonra Emre Mor için yanıt verecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımda düşünmediği Ozan Tufan'ı zarar etmeden elden çıkarmanın yolunu arayan Fenerbahçe sürpriz bir hamlede bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Daha önce Aziz Behich'e karşılık Ozan Tufan'ı Bursaspor'a öneren ancak olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli ekip şimdi de Celta Vigo'nun kapısını çalarak takas teklifi yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
İspanyol kulübüne Emre Mor'a karşılık Ozan'ı öneren Kanarya, iki oyuncunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini istedi. Bu sayede iki genç ismin de önünün açılabileceği belirtilirken, 1.5 yılın sonunda ise gösterecekleri performans üzerinden yeni görüşme yapılabileceği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Celta Vigo yönetimi, konuyu teknik heyetle görüşecek. Emre Mor bilindiği gibi Galatasaray'ın da gündemindeydi ve menajeri vasıtasıyla sarı kırmızılılarla görüşmüştü. Bu transferin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. (Fotomaç)