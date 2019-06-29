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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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29 Haziran 2019 - 09:13,

Fenerbahçe'den müthiş bomba! G.Saray'ın eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde atağa geçti.

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Transferde iki futbolcuyu renklerine bağlayan sarı lacivertlilerin 3. bombası ligde büyük ses getirecek.

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Fenerbahçe ilk olarak VfL Wolfsburg II’de forma giyen Ümit Milli futbolcu Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sarı lacivertliler ikinci bombasını ise dün açıkladı. Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse ile anlaştığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe sezonun 3. transferi için Al Ittihad formasını giyen G.Saray’ın eski yıldızına kanca attı.

5/161+1 YILLIK KİRALIK

1+1 YILLIK KİRALIK!

Fenerbahçe yönetimi, Suudi kulübüne 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kiralama teklifi yaparken prensip anlaşması sağlandığı öğrenildi.

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Sarı-Lacivertliler ile Garry Rodrigues'in menajeri arasında pazarlıklar ise sürüyor.

7/16KISA SÜREDE BİTEBİLİR

KISA SÜREDE BİTEBİLİR

Ancak anlaşmanın yakın olduğu ve transferin sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

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Geçen sezon devre arasında 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Al Ittihad'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan'da bekleneni performansı gösteremedi.

9/1678 MAÇTA 32 GOLE KATKI

78 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Galatasaray formasını iki yıl giyen Rodrigues 78 maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

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Garry Rodrigues'in Al Ittihad ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Yesil Burun Adalı uyruklu Hollandalı futbolcunun piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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28 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a 2016-2017 sezonun devre arasında Yunan ekibi PAOK'tan 5,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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