Fenerbahçe'den giden Pereira servet sahibi oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Çin Ligi takımlarının teknik direktörlerinin kazandığı yıllık ücretler dudak uçuklattı. Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Vitor Pereira da aldığı parayla adeta servetin sahibi oldu.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'ye 11 Haziran 2015 yılında gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı lacivertlilerde sadece 1 sezon görev yaptı. Kanarya ile yollarını Ağustos 2016'da ayıran tecrübeli teknik adam, 2015/2016 sezonunu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon Euro alıyordu. Sarı lacivertlilerden sonra Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'in başına geçti, ancak çalıştırdığı takımı o sezon küme düşürdü. Şimdi ise Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG takımında teknik direktörlük yapıyor. Ancak burada yıllık kazandığı para da oldukça dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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İŞTE ÇİN SÜPER LİGİ'NDE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAN İSİMLERİN KAZANDIĞI YILLIK
ÜCRETLER...FABIO CANNAVARO
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: GUANGZHOU EVERGRANDE TAOBAO
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 12 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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MANUEL PELLEGRINI
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: HEBEI CHINA FORTUNE
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 10 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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FABIO CAPELLO
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: JIANGSU SUNING
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 10 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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DRAGAN STOJKOVIC
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: GUANGZHOU R&F
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 8 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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GREGORIO MANZANO
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: GUIZHOU HENGFENG
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 8 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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ROGER SCHMIDT
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: BEIJING GUOAN
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 6 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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PAULO SOUSA
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: TIANJIN QUANJIAN
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 6 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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VITOR PEREIRA
ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM: SHANGHAI SIPG
YILLIK ALDIĞI ÜCRET: 5 MİLYON EURO
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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PSG'den yine aynı tarife! Kupadaki derbi maçta Marsilya'ya acımadılar... İzlemek için videoya tıklayınız...