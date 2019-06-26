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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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26 Haziran 2019 - 19:13,

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer! Terim onay vermişti...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, ezeli rakibi Fenerbahçe, yıldız ismi kadrosuna katmaya daha yakın...

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Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda, transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor.

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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

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3 kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim, yönetime transfer listesini verdi.

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Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

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Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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Luyindama'nın bonservisinin alınmasıyla transfer sezonuna 6 milyon euro ekside başlayan sarı-kırmızılılarda, tek çıkar yol Diagne'nin iyi bir bonservis bedeliyle satılması.

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Diagne'nin olası gidişi sonrası ise takıma katılması beklenen isimler de hazırdı...

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Terim, Diagne'nin gidişi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde etkili bir forvetin takıma katılmasını istemişti.

Tecrübeli hocanın listesinin başında yer alan ismin transferinde ise büyük bir sorun çıktı. Öyle ki yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...

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Bilindiği üzere Galatasaray uzun süredir Meksikalı yıldız Javier Hernandez'in peşindeydi.

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Sarı-kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transfer görüşmeleri için 'Meksikalılar bekliyor' açıklamasında bulunmuştu.

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Yine Meksika basınında çıkan haberlere göre; Chicharito ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de yer alıyor.

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Habere göre; Fenerbahçe, bu transferde Galatasaray'a göre bir adım daha önde bulunuyor.

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Hernandez'in geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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