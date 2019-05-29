FenerbahÃ§e'den flaÅŸ karar! Emre sonrasÄ±...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
29 MayÄ±s 2019 - 15:59,

Fenerbahçe'den flaÅŸ karar! Emre sonrasÄ±...

Haziran ayÄ±nda BaÅŸakÅŸehir kulÃ¼bÃ¼yle sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek olan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, FenerbahÃ§e ile anlaÅŸma saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±...

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38 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli futbolcunun, Milli TakÄ±m'Ä±n Fransa maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸme imzalayacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

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Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun 1 yÄ±l FenerbahÃ§e'de oynadÄ±ktan sonra futbol hayatÄ±nÄ± noktalayÄ±p kulÃ¼pte gÃ¶rev almasÄ± beklenirken sarÄ± lacivertlileri ilgilendiren yeni bir geliÅŸme daha yaÅŸandÄ±.

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Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran FenerbahÃ§e Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Ã¼st Ã¼ste bombalarÄ± patlatmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

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SarÄ± lacivertli kulÃ¼p kÃ¶tÃ¼ geÃ§en sezonu telafi etmek ve ÅŸampiyonluk hedefi doÄŸrultusunda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadro kurmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

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Ã‡aykur Rizespor'un golcÃ¼sÃ¼ Vedat Muriqi iÃ§in Ã‡aykur Rizespor'la temas geÃ§ildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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SarÄ± lacivertli ekip, Karadeniz ekibine ÅŸartlarÄ± sundu ve bonservis bedeli konusunda indirim istedi.

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Fransa'nÄ±n Toulouse ekibinin de golcÃ¼ futbolcu iÃ§in 3 milyon euro civarÄ±nda bir teklif yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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Muriqi dÄ±ÅŸÄ±nda listede bir Ã¶nemli isim daha var...

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Bonservisi elinde olan Max Kruse'la da masaya oturan sarÄ± lacivertlilerin en bÃ¼yÃ¼k hedeflerinden biri ise Yacine Brahimi...

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Porto ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Cezayir'li futbolcuya Comolli'nin 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme Ã¶nerdiÄŸi iddia ediliyor.

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Oyuncuya ise yÄ±llÄ±k 3 milyon euro civarÄ± bir teklifin gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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Brahimi Arap ve Ã‡in kulÃ¼plerinin de kÄ±skacÄ±nda...

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Yacine Brahimi'nin Porto kariyerinden kesitler...

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Misli.com'daki BMW KampanyasÄ±'nÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n, katÄ±lmak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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