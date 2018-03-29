Fenerbahçe’den çılgın teklif! Dünya yıldızı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertliler ünlü bir oyuncunun peşinde... Mevcut yönetim kesenin ağzını açtı. İmza atıldığında yer yerinden oynayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de Haziran'da yapılacak genel kurul öncesinde çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdüren Başkan Aziz Yıldırım, transfer için de düğmeye bastı... Aziz Yıldırım ve yönetiminin hedefinde büyük bir yıldız var... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aziz Yıldırım, Hollandalı yıldız Robben'i transfer etmek için kesenin ağzını açmış durumda... Bayern Münih ile son sezonunu yaşayan Arjen Robben'e 3 yıllık sözleşme teklif edilecek. Her bir yıl için 4 milyon Euro garanti para önerilecek. Maç başı paralar da ilave edilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, Robben'e bonservis ücreti ise ödemeyecek. Yıldız oyuncu sarı lacivertlilere "Evet" dediği an bedelsiz olarak Türkiye'nin yolunu tutacak. Ama 5 milyon Euro civarında bir imza parasının verilmesi de bu transfer için söz konusu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Böylece Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak. Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak. Başka takımlardan da teklifler alan Robben için şu ana kadar en iyi parayı Fenerbahçe veriyor. Hollanda futbolunun son dönemdeki yıldızlarının en başında gelen Robben'in, çubuklu formaya çok yakın olduğu konuşuluyor. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bayern Münih gol olup yağdı, Robben tam 90'a yazdı! İzlemek için videoya tıklayınız...