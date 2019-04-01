FenerbahÃ§e'den bomba karar! Sergen YalÃ§Ä±n...

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den bomba karar! Sergen YalçÄ±n...
GeriFutbol Fenerbahçe'den bomba karar! Sergen YalçÄ±n...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Fotomaç
01 Nisan 2019 - 15:41,

Fenerbahçe'den bomba karar! Sergen YalçÄ±n...

2019-2020 sezonu Ã¶ncesinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e'de tarihi adÄ±mlar atÄ±lmaya ve ses getirecek kararlar alÄ±nmaya devam ediyor...Â Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1/12

Gelecek sezonun planlarÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸlayan FenerbahÃ§e, kadro yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidecek ve iskeleti yerli futbolculardan oluÅŸturacak.

2/12

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n haricinde mevcut kadroda Ã¶ne Ã§Ä±kan yerli isimlerden oluÅŸan bir ilk 11 iskeleti kurulacak.

3/12

Martin Skrtel'in sÃ¶zleÅŸmesinin sona ermesiyle Ã¶zellikle savunma hattÄ±nda Serdar Aziz ile SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar ikilisi Ã¶nem kazanacak.

4/12

Sol bekte yÃ¼kselen performansÄ±yla Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±kacak.

5/12

Orta sahada da Mehmet Topal baÅŸta olmak Ã¼zere Tolgay Arslan ile Mehmet Ekici isimleri kullanÄ±lacak.Â

6/12

Kalede ise Volkan Demirel'in sÃ¶zleÅŸme durumu henÃ¼z netleÅŸmese de Harun Tekin birinci tercih olarak eldivenleri alacak.Â

7/12

SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bu sezon tamamen kadro dÄ±ÅŸÄ± olan Tolga CiÄŸerci'nin durumuna bile bakÄ±lacak.Â

8/12

Yine Aytemiz Alanyaspor'da kirada olan Ozan Tufan'Ä±n da dÃ¶nmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.Â Â

9/12

Yedeklerde de Ã¶zellikle genÃ§ yÄ±ldÄ±zlar; Ferdi KadÄ±oÄŸlu, OÄŸuz KaÄŸan GÃ¼Ã§tekin gibi isimler olacak.Â

10/12

Ã–te yandan Sergen YalÃ§Ä±n ise Aytemiz Alanyaspor'da gÃ¶revine devam etmesi durumunda, Ozan Tufan'Ä±n takÄ±ma transfer edilmesini yÃ¶netimden talep edecek.

11/12

FenerbahÃ§e'nin son planÄ± Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n yeni sezon planlarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratabilir.

12/12

Ä°ddaaâ€™da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n, incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°lginizi Çekebilir

SÄ±radaki Galeri

SÃ¼per Lig'in en deÄŸerli 25 futbolcusu

FenerbahÃ§e'den bomba karar! Sergen YalÃ§Ä±n...

Efsane dÃ¶nÃ¼yor! Hem de inanÄ±lmaz bir maÃ§la...

Galatasaray'Ä±n yengesi yine yaptÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±!